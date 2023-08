Hanfmesse in Düsseldorf: 72 Besucher müssen zur Blutprobe

Düsseldorf. Polizei kontrollierte bei der Hanfmesse am Wochenende in Düsseldorf und zog viele Besucher aus dem Verkehr. Veranstalter üben daran Kritik.

Vergangenes Wochenende gingen der Düsseldorfer Polizei mehr als 50 Verkehrsteilnehmer ins Netz, „die aufgrund des Konsums berauschender Mittel nicht in der Lage waren, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen“, wie es im Bericht der Beamtinnen und Beamten heißt. Die Kontrollen wurden rund um die Hanfmesse Cannafair an der Mitsubishi-Halle durchgeführt. 72 Personen wurde bis Sonntag um 16.45 Uhr eine Blutprobe entnommen. Die Menschen standen im Verdacht, unter Drogeneinfluss ein Auto oder einen E-Scooter gesteuert zu haben.

Bis zu 1000 Euro Strafe können fällig werden

Die Direktion Verkehr hatte wenige Hundert Meter hinter der Halle an der Franz-von-Sales-Kirche eine Kontrollstelle eingerichtet. Kradfahrer und Streifenwagenbesatzungen schwärmten aus und brachten immer wieder Verdächtige herbei. Meist wurden zunächst Tests gemacht (Kontrolle der Pupillenreflexe, mit dem Auge einem Stift folgen etc). Dann wurde ein Urin- oder Speicheltest angeboten. Fiel der positiv aus, stand die Blutprobe an. Bis das toxikologische Gutachten vorliegt, kann es drei bis sechs Monate dauern. Davon hängt die Sanktionierung ab. Geht es um einfachen Cannabis-Konsum, erhalten Ersttäter vier Wochen Fahrverbot, sie müssen zudem 500 Euro zahlen. Bei Wiederholungstätern sind es drei Monate Fahrverbot und 1000 Euro.

14 Joints und ein Einmachglas voller Marihuana in einem Auto

Laut Polizei „besonders erwähnenswerte Sachverhalte“ vom Wochenende: Eine 38-Jährige steuerte am Freitag ihren Pkw nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihr wurden 14 Joints und ein Einmachglas voller Marihuana beschlagnahmt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Am Samstag fiel zudem ein 21-jähriger Düsseldorfer gleich zwei Mal auf. Nachdem er nach einer Verkehrskontrolle auf der Stoffeler Straße schon eine Blutprobe abgeben musste, war ihm die Weiterfahrt eigentlich untersagt worden. Trotzdem setzte er sich wieder in seinen Mazda und wurde an der Siegburger Straße von den Kontrollkräften wiedererkannt. Er musste noch einmal eine Blutprobe abgeben.

Veranstalter wollen nicht mehr wiederkommen

Schließlich stoppte die Polizei am Sonntag ein Auto mit drei 14-jährigen Jugendlichen. Gegen den minderjährigen Fahrer wurde unter anderem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die drei 14-Jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Polizeieinsatz stieß bei den Veranstaltern der Messe, die in der Mitsubishi-Electric-Halle (MEH) stattfand, auf Kritik. „Wir fühlen uns verfolgt und wollen nicht nach Düsseldorf zurückkommen“, sagte eine Sprecherin.

