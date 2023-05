Historisches U-Boot nimmt am Japan-Tag Kurs auf Düsseldorf

Düsseldorf. Reise des 9 Meter hohen und 500 Tonnen schweren Kolosses führt auch an Düsseldorf vorbei. Es wird am 13. Mai einen spektakulären Anblick geben.

Am Samstag, 13. Mai, werden Hunderttausende am Düsseldorfer Rheinufer große Augen machen. Nicht nur aufgrund der vielen Aktionen rund um den Japan-Tag, der Cosplay-Kunst und nicht nur wegen des Feuerwerks am Abend. Spektakulär wird es nämlich schon am Mittag: Ein riesiges U-Boot der Bundesmarine wird tagsüber auf einem Ponton auf dem Rhein schippern.

900-Tonnen-Kran hievte das Schiff auf einen Ponton

Es ist ein unübersehbarerer Transport: Das Unterseeboot „U 17“ ist 50 Meter lang, neun Meter hoch und 500 Tonnen schwer. Jetzt kommt es ins Technik-Museum nach Speyer. Und auf dem langen Weg von Kiel dorthin fährt es eben auch an Düsseldorf dabei.

Das U-Boot wurde bereits am 28. April im Kieler Hafen mithilfe eines 900-Tonnen-Krans auf den Ponton (Schwimmkörper) verladen. Danach ging die Reise weiter durch den Nordostseekanal über die Nordsee bis nach Rotterdam. Bereits am 1. Mai kam das U-Boot dann in Dordrecht in den Niederlanden an. Nach Angaben der Technik-Museen Sinsheim und Speyer soll die U17 bis Donnerstag dort bleiben und auf seine Reise über den Rhein vorbereitet werden.

Freitag geht die Reise auf der Rhein-Schiene weiter

Am Freitag, 12. Mai, geht es dann zunächst von Emmerich nach Duisburg, am Samstag darauf dann in die NRW-Landeshauptstadt und bis nach Köln.

In Duisburg soll das Schiff nach Angaben des niederländischen Transportunternehmens um 6 Uhr losfahren. Und je nach Strömung dann zwischen 10 und bis 14 Uhr Düsseldorf erreichen. Sollte es am Samstagmorgen regnen, wird der Transport eher ein bisschen länger brauchen.

An der „Grenze des Machbaren“

Wie erwähnt: U17 fährt nicht selbst, sondern wird mithilfe einer schwimmenden Plattform transportiert. „Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren“, heißt es aus dem Technik-Museum in Speyer.

Die U17 hat eine bewegte Geschichte: Gemeinsam mit der U 26 war es das erste deutsche U-Boot in amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg. Zudem war es das erste U-Boot, das in den Hafen von Baltimore einlief, nachdem dort das letzte U-Boot im Jahr 1916 ankerte. Am 14. Dezember 2010 wurde die U 17 dann in Eckernförde ausgemustert.

Auf der Webseite der Technik-Museen Sinsheim gibt es auch ein Live-Tracking, so dass Interessierte immer den genauen Standort des U-Bootes verfolgen können. Infos auf der Website des Museums: https://www.technik-museum.de/de/u17

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf