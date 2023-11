Hochwasser am Rhein – hier am Oberkassler Rheinufer.

Rheinpegel Hochwasser in Düsseldorf: Stadt leitet Schutzmaßnahmen ein

Düsseldorf. Am Wochenende wird der Rheinpegel in Düsseldorf wohl sieben Meter erreichen. Die Stadt reagiert nun und macht „die Schotten dicht“.

Der Pegel des Rheins steigt zurzeit und wird am kommenden Sonntag, 19. November, laut Expertenmeinung in Düsseldorf eventuell sieben Meter erreichen. Ab einer Pegelhöhe von etwa sechs Metern werden durch den Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf erste Maßnahmen zum Schutz der Stadt eingeleitet.

Wasserspiegel im Stadtgraben wird zudem gesenkt

Um zu verhindern, dass über die innere südliche und innere nördliche Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt, werden daher noch vor dem kommenden Wochenende am Freitag, 17. November, die so genannten Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen.

Bereits am heutigen Donnerstag, 16. November, wurden die Zuläufe zur inneren südlichen Düssel und zur inneren nördlichen Düssel dicht gemacht. Zudem wurde der Wasserspiegel des Spee’schen Grabens um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich, um das im Stadtgebiet anfallende Wasser der inneren Düsselarme, das nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen.

Bürgerinnen und Bürger können sich über die Internetseite www.duesseldorf.de/rheinpegel oder bei der Wasserschifffahrtsverwaltung unter www.elwis.de über die Pegelstände am Rhein informieren.

