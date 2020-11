Lieferservice für Blau-Weiss-Mitglieder in Düsseldorf

Düsseldorf. 50 Prinzengardisten lieferten am Sonntag in einer fünfstündigen Aktion an 500 Mitglieder die Sessionsorden und Sets zum 11.11. nach Hause.

Das gab es noch nie: Mit 25 Fahrzeugen, 50 Prinzgardisten und 500 gefüllten Taschen startete die Düsseldorfer Prinzengarde Blau-Weiss am Sonntag Vormittag eine bislang einzigartige Service-Aktion. Ziel der fünfstündigen Operation „Karneval neu denken“ waren die 500 in Düsseldorf und der Umgebung lebenden Mitglieder der Venetien-Garde. „Nachdem feststand, dass wir mitten in der Corona-Pandemie keine Chance haben werden, unseren Mitgliedern im Rahmen einer Veranstaltung den Sessionsorden zu überreichen oder gemeinsam Hoppeditz Erwachen zu feiern, haben wir uns entschlossen, alle Mitglieder persönlich aufzusuchen, und ihnen an der Haustür einsogenanntes Sessions-Starter-Set zu überreichen“, betonte Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning.

Neben dem Orden gab es auch Feier-Paket

Jedes Set beinhaltet neben dem neuen Sessionsorden unter anderem ein Viererpack Schumacher-Alt, Luftschlangen, Luftballons und eine blau-weiße Schutzmaske. Ziel sei es, den Mitgliedern mit diesen Accessoires einen stimmungsvollen 11.11. zu Hause im kleinen Kreis zu ermöglichen, so Hörning: „Ganz im Zeichen blau-weisser Tradition, aber mit neuen Gedanken.“

Auch für Blau-Weiss-Senatorin Nicole Hinkel und ihren Ehemann, Blau-Weiss-Ehrenmitglied und Bürgermeister Josef Hinkel, hatte Lothar Hörning (rechts) den Sessionsorden und das Karnevals-Set nach Hause gebracht. Foto: HPS

Das erste Paket ging an die Hinkels

Seine ersten Pakete überreichte Hörning der Blau-Weiss-Senatorin Nicole Hinkel und ihrem Ehemann, Blau-Weiss-Ehrenmitglied (und seit vergangener Woche Bürgermeister) Josef Hinkel sowie Oberbürgermeister Stephan Keller. Das Stadtoberhaupt war im September als neues Mitglied aufgenommen worden und freute sich sehr über den außergewöhnlichen Service seiner Prinzengarde. Als Überraschung hatte Präsident Hörning noch eine besondere Auszeichnung für den Oberbürgermeister parat: das erste Exemplar der 33-teiligen Sonderedition des neuen Sessionsordens aus der Werkstatt des international renommierten Bildhauers Gregor Schneider