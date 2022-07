Hunderte Fans warten in Düsseldorf auf die Rolling Stones

Hunderte Fans stehen vor dem Hotel Breidenbacher Hof in der Innenstadt an der Düsseldorfer Königsallee.

Die Rockstars spielen in Gelsenkirchen, sind aber in Luxus-Hotel in Düsseldorf abgestiegen.

Die Rolling Stones spielen am Mittwochabend im Rahmen ihrer Tour live in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Bevor es aber für Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood & Co. zum Konzert in den Ruhrpott geht, wird in Düsseldorf übernachtet.

Schnell machte die Runde, dass die Rock-Opas im Breidenbacher Hof an der Königsallee abgestiegen sind. Dies sorgte am Dienstagnachmittags für einen Auflauf von Hunderten Stones-Fans vor dem Eingang des Luxus-Hotels, die einen Blick auf ihre Lieblinge erhaschen wollten.

