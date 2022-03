Solidarität HWK hisst die Ukraine-Flagge an der Düsseldorfer Zentrale

Düsseldorf. Die Handwerkskammer setzt damit ebenfalls ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Der Angriff Russlands sei zudem völkerrechtswidrig.

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und als Zeichen für ein freiheitliches und friedliches Miteinander in Europa und gegen jede Art von Krieg und Gewalt hat die Handwerkskammer vor ihrer Zentrale in Bilk die ukrainische Staatsfahne ausgeflaggt. „Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine macht uns Handwerker und Handwerkerinnen fassungslos. Er hat unsere Grundüberzeugung von einem friedlichen Europa nachhaltig erschüttert“, sagte Kammer-Präsident Andreas Ehlert nach dem Fahnenaufzug im Beisein von Kammer-Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann und dem Personalratsvorsitzenden Knut Koch.

Handwerker sollen helfen

Die Handwerkskammer Düsseldorf ruft alle Handwerkerinnen und Handwerker auf, zu prüfen, ob sie sich bei Anfrage und trotz bestehender Auftragslast mit hoher Priorität an der Instandsetzung oder auch der Bereitstellung von Wohnraum für Schutzsuchende beteiligen können. Die HWK hat außerdem alle Verantwortlichen Kreishandwerkerschaften und Innungen gebeten, sich mit ihren Kommunen in Verbindung zu setzen, um die Hilfsbereitschaft des Handwerks und die Bereitschaft zur Teilnahme an den lokalen Runden Tischen zur Koordination der Hilfen zu signalisieren. Im Vordergrund der Unterstützung des Handwerks könnte ebenfalls die Priorisierung von Aufträgen zur Herrichtung von Wohnraum und das Anbieten von Wohnraum durch Mitgliedsbetriebe stehen.

„Unrecht benennen“

„In diesen für die Menschen der Ukraine und für die Friedensordnung ganz Europas so wichtigen Wochen kann es uns in einem ersten Schritt nur darum gehen, Unrecht zu benennen, zu helfen und Aufnahmemöglichkeiten zu schaffen,“ fasst Ehlert die Stoßrichtung des Solidaritätsengagements zusammen.

Das Handwerk bewirbt außerdem offensiv die Spendenaufrufe von ARD und ZDF für die Aktion „Deutschland hilft“.

