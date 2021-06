Illegaler Waffenbesitz: SEK nimmt Mann in Düsseldorf fest

Düsseldorf. Die Polizei hat mit Unterstützung des SEK eine Wohnung durchsucht und einen Mann festgenommen. Es gibt Hinweise auf illegalen Waffenbesitz.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten Sonntagnachmittag mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften eine Wohnung in Pempelfort und nahmen einen 50-jährigen Düsseldorfer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Im Vorfeld hatten sich laut Polizei Hinweise verdichtet, dass der Mann möglicherweise im Besitz von illegalen Schusswaffen sein könnte.

In der Wohnung fanden die Ermittler mehrere Anscheinswaffen, die „richtigen“ Waffen äußerst ähnlich sehen und PTB-Waffen, wie etwa Schreckschusswaffen. Dafür brauche man in den eigenen vier Wänden keinen Waffenschein, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (KG)

