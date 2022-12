Im Zug ohne Ticket erwischt, dann zehn Jahre in Haft

Düsseldorf. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ging Bundespolizisten ein dicker Fisch ins Netz. Sie stellten fest, dass ein Mann in Belgien verurteilt wurde.

An Heiligabend ist der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Im Rahmen einer Ticketkontrolle wurde ein 21-Jähriger zunächst in einem Zug ohne Fahrschein erwischt. Bei der anschließenden Kontrolle um 13 Uhr auf Gleis 18 am Hauptbahnhof stellen die Beamten fest, dass der Mann per europäischem Haftbefehl von Belgien gesucht wird. Der 21-Jährige wurde dort „wegen Beteiligung einer kriminellen Vereinigung“ zu einer Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Anschließend wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht, heißt es im Bericht der Bundespolizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf