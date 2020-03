Die Corona-Krise hat längst den Arbeitsmarkt in Düsseldorf erreicht. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. „Seit etwa zwei Wochen beobachten wir eine deutlich veränderte Situation. Die starke Nachfrage der Düsseldorfer Unternehmen nach Kurzarbeit steht dabei im Fokus“, sagte am DienstagBirgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Agentur für Arbeit Düsseldorf. Das Instrument der Kurzarbeit soll, wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, dazu beitragen, dass Beschäftigte gehalten und nicht arbeitslos werden.

Mehr Betriebe betroffen als in der Wirtschaftskrise 2008/2009

Allerdings sind diesmal wesentlich mehr Betriebe von der krisenhaften Entwicklung betroffen, insbesondere auch kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige. „Bis vergangenen Freitag lagen uns rund 3700 Anzeigen auf Kurzarbeit vor“, so Birgitta Kubsch-von Harten. Allerdings seien dies nur erste Wasserstandsmeldungen. Ein genaueres Bild werde man haben, wenn alle Anzeigen, die derzeit online oder per Post eingehen, erfasst und geprüft sind. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Anträge zügig zu bearbeiten. Dazu haben wir unseren Arbeitszeitrahmen erweitert und arbeiten von 6 bis 20 Uhr, im Homeoffice auch bis 22 Uhr, sowie samstags. Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen haben wir in kurzer Zeit geschult, damit sie in stark beanspruchten Bereichen unterstützen können“, so die Düsseldorfer Agentur-Chefin.

Im März sah es auf dem Arbeitsmarkt noch gut aus

Die Arbeitslosen-Zahlen vom März lassen aber noch nicht erahnen, was durch die Pandemie auf den Düsseldorfer Arbeitsmarkt zukommt. Denn die März-Zahlen sind sogar noch gesunken. Insgesamt ging die Zahl der Arbeitslosen in Düsseldorf im Vergleich zum Vormonat Februar um 379 auf 22.623 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote sank von 6,8 Prozent im Februar auf jetzt 6,6 Prozent.

Unterstützung Arbeitsagentur bietet mehr Online-Service Für Arbeitnehmer, die sich arbeitslos oder arbeitsuchend melden müssen oder Fragen zum Kurzarbeitergeld haben, ist die Agentur für Arbeit Düsseldorf von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr über die zusätzliche Nummer 0211/ 692 1100 oder per Mail an Duesseldorf@arbeitsagentur.de erreichbar. Für Jugendliche ist die Berufsberatung unter der gebührenfreien Nummer 0800/455 55 00 zu erreichen. Informationen zum erleichterten Kinderzuschlag gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz Für Unternehmen in Düsseldorf, die wegen der Einschränkungen durch das Corona-Virus Kurzarbeit anzeigen müssen, bietet die Agentur für Arbeit umfangreiche Informationen auf ihrer Homepage unter www.arbeitsagentur.de/duesseldorf (Corona-Virus: Informationen zum Kurzarbeitergeld). Für Fragen zur Grundsicherung steht die neue bundesweite Hotline unter 0800/ 455 5523 zur Verfügung. Weitere Informationen findet man unter www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung (AA)



In den ersten sechs Monaten des Ausbildungsjahres 2019/2020 wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit Düsseldorf und Jobcenter Düsseldorf 3817 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 123 Ausbildungsplätze oder 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Gleichzeitig haben sich in diesem Zeitraum 3206 Düsseldorfer bei der Berufsberatung als Bewerber für Ausbildungsstellen registrieren lassen. Das sind 211 oder 6,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahres März 2019 waren jetzt allerdings 614 Menschen mehr in Düsseldorf arbeitslos. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote nur 6,5 Prozent.

Birgitta Kubsch-von Harten betont, dass die gestern veröffentlichen Zahlen nicht auf dem neusten Stand sind: „Die aktuell verfügbaren Daten, die am 12. März erhoben wurden, zeigen die Situation auf dem Düsseldorfer Arbeitsmarkt vor den wirtschaftlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Erst der Bericht von April wird erste Belastungen abbilden.

Düsseldorfer Arbeitsagentur bietet mehr Online-Service

Die Agentur für Arbeit bietet derzeit noch mehr Dienstleistungen online an. Das beinhaltet Anträge, aber auch Erklärvideos sowie Fragen und Antworten zu Themen rund um Kurzarbeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie zur Grundsicherung. (gömi)