Immer mehr Millionäre leben in Düsseldorf

Schönes Leben: In Düsseldorf leben 463 Einkommensmillionäre. Absolut ist das Platz 2 in NRW, umgerechnet aufs Bevölkerungsverhältnis aber nur Platz 12.

Düsseldorf. Die Landeshauptstadt steht auf Platz 12 des Millionärs-Rankings in NRW. Auf Platz 1 steht die Nachbarstadt Meerbusch mit den meisten Millionären.

Düsseldorf, Stadt Reichen. Das Image scheint zu stimmen. Denn in der Stadt gibt es immer mehr Millionäre. Das geht aus Zahlen des statistischen Landesamtes hervor. Danach gibt es 463 Einkommensmillionäre in der Stadt – das sind 16 mehr als ein Jahr zuvor. Nur in Köln gibt es mit 494 mehr Millionäre als in Düsseldorf. Damit steht die Landeshauptstadt im landesweiten Millionärs-Ranking der 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden auf Platz 12.

Meerbusch belegt Platz 1 im Millionärs-Rankling

Umgerechnet auf die für Statistiker wichtigere Zahl von Millionären pro 10.000 Einwohner liegt Düsseldorf mit 7,6 Millionären aber nur auf Platz 12 (als erste Großstadt), das fast doppelt so große Köln (4,6 pro 10.000) nur auf Platz 61. Hier sicherte sich Düsseldorfs kleine Nachbarstadt Meerbusch eindeutig den Platz 1 in NRW: Dort leben pro 10.000 Einwohner 16,9 Millionäre, insgesamt 93.

Und so sieht es in den anderen Nachbarstädten Düsseldorfs aus:

Erkrath: 3,6 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 106. Insgesamt 16 Millionäre.

Hilden: 2,3 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 183. Insgesamt 13 Millionäre.

Langenfeld: 2,6 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 166. Insgesamt 15 Millionäre.

Monheim: 1,5 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 240. Insgesamt 6 Millionäre.

Haan: 7,9 Millionäre pro 10.000, Platz 11, Insgesamt 24 Millionäre.

Ratingen: 5,6 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 38. Insgesamt 49 Millionäre

Neuss: 3,7 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 102. Insgesamt 56 Millionäre

Kaarst: 2,8 Millionäre pro 10.000 Einwohner, Platz 145. Insgesamt 12 Millionäre

Duisburg: 0,6 Millionäre auf 10.000 Einwohner, Platz 267. Insgesamt 32 Millionäre

Die veröffentlichte Statistik ist die derzeit die aktuellste. Die jetzt veröffentlichten Zahlen des Landesamtes stammen aus dem Jahr 2016.