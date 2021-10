In Düsseldorf drohen Streiks der Landesbeschäftigten

Auch an Düsseldorfer Schulen könnte es in diesem Jahr zu Streiks kommen. Streiken können allerdings nur Lehrer, die nicht verbeamtet sind.

Düsseldorf. Am Freitag ist der erste Verhandlungstag der Tarifrunde der Länder. Die Gewerkschaften stehen in den Startlöchern.

Wenn am 8. Oktober in Berlin zwischen der Tarifkommission der Länder und den Gewerkschaften verhandelt wird, geht es auch um den Lohn von schätzungsweise 26.000 Beschäftigten in Düsseldorf – an der Heine-Universität, der Uniklinik, bei Ämtern des Landes und in der Justiz etwa. Neben Verhandlungsführer Verdi sind weitere DGB-Gewerkschaften – die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Gewerkschaft der Polizei und IG Bau – beteiligt, außerdem der Beamtenbund.

Forderungen der Gewerkschaften stehen seit August

„Das ist gerade ein Riesenthema bei uns“, sagt Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer. Eine lange und intensive Vorbereitungszeit habe es gegeben. Düsseldorf wird auch bei dieser Tarifrunde eine große Rolle spielen, erklärt Peifer. Das liege nicht nur daran, dass hier die Institutionen des Landes NRW mit unzähligen Beschäftigten beheimatet sind, sondern auch an der Uniklinik. Viele Beamte seien zudem vom Ergebnis der Verhandlungen betroffen, schließlich werde ihr Lohn im Nachgang angehoben – auch bei Kommunalbeamten.

Schon im August stellten die Gewerkschaften ihre Forderungen auf. Dazu gehören etwa fünf Prozent mehr Gehalt für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber monatliche 150 Euro -- für Krankenhauspersonal sollen es mindestens 300 Euro mehr sein, für Azubis 100 Euro. „In zwei Jahren Pandemie haben die Kollegen erhebliches geleistet – sie haben den Laden am laufen gehalten“, sagt Peifer. So hätten sie eine „Schippe drauf“ verdient.

Arbeitsvorgang wird wohl Streitpunkt

Ein besonderer Streitpunkt könnte ein Anliegen der Arbeitgeberseite werden: „Die Arbeitgeber wollen die Axt an den Arbeitsvorgang legen, das macht die Kollegen richtig sauer. Das ist ein No-Go!“ Beim sogenannten Arbeitsvorgang handelt es sich um die Grundlage zur Eingruppierung von Tätigkeiten in der Entgelttabelle, erklärt die Gewerkschafterin. Konkret gehe es darum, dass durch Aufspaltung von komplexen Tätigkeiten Beschäftigte runtergruppiert werden sollen. „Da drohen massive Einkommensverluste“, sagt Peifer. Die Gewerkschaften wollen das verhindern.

Beim Land NRW sind Zahlen zu den Landesbeschäftigten in Düsseldorf nicht verfügbar, nur für das Bundesland insgesamt. So sind es mit Stand des 31. Dezember 2020 in NRW 72.589 Tarifbeschäftigte und 251.950 Beamte gewesen. Viele Beamte gibt es traditionsgemäß im Bildungswesen. Doch der Anteil der Tarifbeschäftigten nimmt zu, erklärt das Düsseldorfer GEW-Vorstandsmitglied Sylvia Burkert. 4820 Lehrer gibt es nach Zahlen vom IT NRW in Düsseldorf, Berufskollegs nicht mitgerechnet. „Davon sind circa 30 Prozent Angestellte – und es werden immer mehr.“ Ein besonderes anliegen der GEW sei seit langem die Angleichung der Gehälter von Beamten und Tarifbeschäftigten. „Verbeamtete Lehrer kriegen für die gleiche Tätigkeit dreihundert bis fünfhundert Euro mehr – der Unterschied ist enorm.“ Eine Angleichung konnte die Gewerkschaft in der Vergangenheit nie erwirken, will aber zumindest eine Annäherung erreichen, so Burkert.

Auch Streiks an Schulen möglich

Für den 1. sowie den 28. November sind weitere Verhandlungstage geplant. Ob es in diesem Zeitraum zu Arbeitskampfmaßnahmen kommt, hängt davon ab, welche Angebote die Tarifkommission der Länder macht, erklären die Gewerkschafter. Sylvia Burkert denkt, dass es im November zu Warnstreiks kommen könnte – etwa an Schulen, wo das Unterrichtsausfälle bedeuten kann. Durch den hohen Beamtenanteil ist das Ausmaß dieser Streiks aber begrenzt. „Wir rufen natürlich auch die verbeamteten Lehrer auf, mit ihren Kollegen solidarisch zu sein – und etwa nicht dadurch zum Streikbrecher zu werden, Stunden von streikenden Lehrern zu vertreten.“

Stephanie Peifer hofft auf ein Entgegenkommen der Arbeitgeber. „Wir sind nicht diejenigen, die einen Streik provozieren“, erklärt Stephanie Peiffer. Man wolle darauf, Bürgern eine Schau dessen zu liefern, wie wichtig die Landesbeschäftigten sind, lieber verzichten. Auf die Möglichkeit sei man bei Verdi jedoch vorbereitet, sagt Peifer. Die Streikkassen seien gefüllt. „Düsseldorf wird im Falle des Falles ein Hauptschauplatz sein.“