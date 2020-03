Düsseldorf/München. Geschäftseinbruch wegen der Corona-Krise bei Betreiber eines Mietwagenzentrums am Flughafen in Düsseldorf: 320 Mitarbeiter sind betroffen.

Das Unternehmen „Arwe Car Rental Service GmbH“, Tochter des Münchener Multi-Dienstleisters „Arwe Group“, hat am Montag nach Informationen unserer Redaktion einen Antrag auf ein gerichtliches Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Darüber wurden die Mitarbeiter in einem internen Schreiben unterrichtet, das der Redaktion vorliegt.

Vertrag mit Düsseldorfer Flughafen bis 2026

Das Unternehmen übernimmt an mehreren europäischen Flughäfen das sogenannte „Turnaround-Management“. Auch im Mietwagenzentrum am Düsseldorfer Flughafen ist „Arwe Car Rental Service“ tätig und betreibt im Auftrag des Flughafens das dortige Mietwagenzentrum in einem Parkhaus. Seit zehn Jahren ist der Dienstleister Arwe Car Rental Service GmbH am Flughafen Düsseldorf für das Mietwagenzentrum zuständig. .

Der Vertrag läuft bis Mai 2026. Für die Mietwagenfirmen werden durch die Mitarbeiter der „Arwe Car Rental Service GmbH“ die Fahrzeuge von den Kunden entgegen genommen, gereinigt und den Kunden dann wieder zur Verfügung gestellt. Auftraggeber sind unter anderem Europcar, Avis, Enterprise, Sixt.

320 Mitarbeiter in Düsseldorf betroffen

In Düsseldorf hat das Unternehmen etwa 320 Mitarbeiter, davon 100 in Vollzeit, die anderen sind studentische Aushilfskräfte, Mini-Jobber und geringfügig Beschäftigte. Die haben ihren Februar-Lohn bisher noch nicht erhalten. „Die Auszahlung erfolgt spätestens Anfang kommender Woche (KW 13)“, heißt es in einer Mitteilung an die Beschäftigten, die unserer Redaktion vorliegt. Coronavirus - Nachrichten und Hintergründe zum Thema

Begründet wird das geplante Insolvenz-Verfahren mit der weltweiten Corona-Krise: „Die durch das Coronavirus verursachten massiven Umsatzeinbrüche in unserem Geschäft haben eine finanzielle Situation geschaffen, die ein gesichertes Einhalten unserer Zahlungsverpflichtungen nicht mehr ermöglicht.“

Ursprünglich wollte das Unternehmen Kurzarbeit

Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen den Antrag auf Kurzarbeit angekündigt, entsprechende Verhandlungen waren bereits angelaufen. Warum es jetzt zu einem Insolvenzantrag kommt ist für die Gewerkschaft verwunderlich, da es die Möglichkeit der Kurzarbeit gibt und auch von der Bundesregierung für Unternehmen massive Erleichterungen angekündigt wurden.

Insolvenz soll in Eigenverantwortung laufen

Laut „Arwe Car Rental Service GmbH“ hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung den Vorteil, die Geschäfte unseres Unternehmens weitgehend selbstbestimmt fortführen zu können: „Unternehmerische Entscheidungen werden nicht von Externen bestimmt, sondern bleiben in unseren Händen. Somit behalten wir den Gestaltungsspielraum, unser Unternehmen rasch und strukturiert durch das Insolvenzverfahren zu steuern und die Ausrichtung unseres Hauses beizubehalten.“ (gömi)