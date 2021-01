In Düsseldorfs Norden warten Alpakas auf Streicheleinheiten

Düsseldorf Ein Ehepaar hält in Düsseldorfs Norden eine Alpakaherde - und bietet Spaziergänge und Weidenbesuche an. Wegen Corona fällt das aber gerade aus.

Es ist ein klarer, kühler Nachmittag. Auf der Weide an der Kalkumer Schlossallee im Düsseldorfer Norden beginnt das tägliche Ritual der Heu-Mahlzeit. Ein Schauspiel! Als Detlef Maluche die getrockneten Halme aus einem hüfthohen Sack auf dem Boden verteilt, umringen ihn die Alpakas, beginnen gleich zu fressen. Mit ihren langgestreckten Beinen, dem schlanken Hals wirken die Tiere anmutig; zoologisch gehören sie zur Familie der Kamele. Ihre großen, dunklen Augen strahlen Ruhe aus, scheinen jetzt auch bei der Fütterung die Umgebung immer aufmerksam im Blick zu haben.

Die Tiere aus Oberbozen mitgenommen

„Wir haben uns bei einem Urlaub in Südtirol in die Alpakas verliebt“, erzählt Michaela Maluche. Dort, auf dem Kaserhof in Oberbozen, züchtet Walter Mair Alpakas – und von dort nahmen Maluches 2011 die Alpaka-Stuten Tuna und Quimbaya mit nach Kalkum. Das Besondere damals: Tuna war tragend und brachte ein halbes Jahr später im Düsseldorfer Norden ihre Tochter Alpamaya zur Welt. Peu à peu erwarben die Maluches danach weitere Alpakas, und auch sechs Fohlen wurden bis heute in ihrer Herde geboren. Insgesamt sind es inzwischen neun Stuten und sechs Wallache.

„Jedes der Tiere hat seine eigene Persönlichkeit“, sagt Michaela Maluche. Quimbaya zum Beispiel sei recht zutraulich und verschmust, also eher untypisch für ein Alpaka, und Sunshine sehr selbstbewusst und zielstrebig – und oft als erste beim Futter.

Berührungen am Hals und Rücken erwünscht

„Streicheln Sie sie ruhig!“, sagt Michaela Maluche mit einem Lächeln. Bei der Berührung ihres lockigen Schopfs zuckt Alpaka-Dame Lana jedoch etwas zurück. „Das ist ganz natürlich. Alpakas sind Fluchttiere, mögen Berührungen am Kopf oft nicht so gern, lieber am Hals oder Rücken.“ Und richtig: Kurz nach dem ersten Streicheln ihrer Flanken legt sich die Stute hin – ein Zeichen für Wohlgefühl. Vergnügt und in Kuschel-Laune ist offenbar Wallach Valerio: Liebevoll knabbert er an Rapanas Ohr.

Erstaunlich ist: Das Fell der Alpakas wächst so dicht, dass ihre Körperwärme beim Streicheln kaum zu spüren ist. „Die einzelne Wollfaser des Fells ist hohl, kann Luft speichern und hat damit sehr gute Thermoeigenschaften. Sie wärmt bei Kälte und kann auch Wärme ableiten“, erklärt Michaela Maluche. Einmal im Jahr scheren die Maluches ihre Alpakas, bis zu dreieinhalb Kilo Wolle pro Tier fallen dann an. Diese Wolle dient als Füllung für Bettdecken und Kopfkissen, die Michaela Maluche in einem Shop, wenige hundert Meter von der Kalkumer Weide entfernt, anbietet. Auch Kleidung wie Ponchos, Handschuhe und Schals aus Alpakagarn sind erhältlich. Eine Übersicht der Shop-Artikel gibt‘s unter www.alpakashop-duesseldorf.de.

Es können auch Spaziergänge im Wald gebucht werden

Die Maluches bieten Interessierten nach Anmeldung auch Besuche auf der Alpaka-Weide und Spaziergänge mit den Tieren durch den nahen Wald an. Doch zurzeit untersagen die Corona-Regeln diese Angebote, das Ehepaar musste den bereits angemeldeten Besuchern absagen – und hofft, diese Termine Anfang 2021 nachholen zu können. „Die Nachfrage von Gruppen, die uns hier besuchen und die Alpakas kennenlernen möchten, ist riesig“, erzählt Detlef Maluche. „Und wir freuen uns sehr darüber. Besucher sind willkommen, wenn es die Corona-Pandemie-Lage wieder zulässt.“

Von einem Fachverband für Züchter und Halter von Alpakas und Lamas haben die Maluches die Auszeichnung als Referenzhof erhalten. Diese Höfe zeichnen sich durch sehr gute und artgerechte Haltung der Tiere aus. Sie fungieren als Vorbild und Wissensvermittler für andere Halter und neue Interessenten. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung!“, sagt Michaela Maluche.

Alpakas werden auch Delfine der Anden genannt

„Alpakas werden wegen ihres ruhigen, freundlichen Charakters auch Delfine der Anden genannt“, erzählt Michaela Maluche noch. Die Schwielensohler stammen aus dem südamerikanischen Anden-Gebirge, rund 80 Prozent des weltweiten Bestands lebt in Peru. Alpakas sind Pflanzenfresser, ernähren sich nur von Heu und Gras. Michaela Maluche: „Unsere Alpakas weiden jeweils einige Monate hier auf der Kalkumer Wiese, dann transportieren wir sie für ein paar Monate auf eine Grünfläche in Wittlaer. So kann das Gras auf beiden Wiesen nachwachsen.“

Im Dezember hat die Herde der Maluches übrigens noch Zuwachs bekommen: Die Wallache Jandro und Miguel stammen auch vom Kaserhof in Oberbozen. „Beide Tiere haben sich sehr schnell eingewöhnt und fühlen sich wohl bei uns“, beobachtet Michaela Maluche. Und sie fügt hinzu: „Mein Mann und ich würden uns sehr freuen, eine weitere Wechselweide für unsere Alpakas im Düsseldorfer Norden finden und pachten oder kaufen zu können. Die Grasfläche sollte mindestens zwischen 2000 und 2500 Quadratmetern groß sein.“

Weitere Infos zu den Kalkumer Alpakas und die Kontaktdaten von Michaela und Detlef Maluche gibt‘s unter www.rheinland-alpakas.de.