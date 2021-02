Karneval In Düsseldorf wird es doch einen Rosenmontagszug geben

Düsseldorf. Es wird doch einen Rosenmontagszug durch Düsseldorf geben – allerdings als reine Mottowagenschau. Acht Tilly-Wagen rollen durch die Stadt.

Das ist eine klasse Nachricht für Karnevalsfans: Es wird doch einen Rosenmontagszoch durch Düsseldorf geben – allerdings in sehr abgespeckter Form und als reine Mottowagenschau. „Den Rosenmontagszug 2021 mussten wir leider absagen, aber die Narrenfreiheit lassen wir uns nicht nehmen. Mit diesen Worten kommentierte Präsident Michael Laumen die Entscheidung des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht auf den Bau der international beachteten Vehikel von Satiriker Jacques Tilly zu verzichten.

Zu sehen sind die Ergebnisse am Rosenmontag etwa zwei Stunden lang „in der Mittagszeit“, wie es beim CC heißt, der Düsseldorfer Innenstadt. „Die Großplastiken werden nicht im Konvoi, sondern einzeln auf drei verschiedenen Routen auf Anhängern durch die Straßen fahren“, betont CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. Damit wolle man verhindern, dass sich Zuschauergruppen bilden und gegen geltende Corona-Regeln und Einschränkungen verstoßen wird.

Zeichen für Meinungsfreiheit

„Die hochpolitischen Großplastiken aus der Werkstatt von Wagenbaukünstler Tilly sind seit vielen Jahren das Markenzeichen des Düsseldorfer Karnevals und die Höhepunkte jedes Rosenmontagszuges“, so Laumen. Diese Tradition wolle das CC auch Zeiten der Corona-Pandemie bewahren. „Stattdessen möchten wir mit dieser Initiative ein Zeichen für Meinungsfreiheit auch in schwierigen Zeiten setzen“, so Laumen.

Hinter verschlossenen Türen hatten Jacques Tilly und sein Wagenbau-Team in den vergangenen Wochen acht spektakuläre Entwürfe modelliert, mit denen aktuelle Ereignisse und Persönlichkeiten persifliert werden.