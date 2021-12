Initiative setzt Zeichen gegen Spaltung der Gesellschaft

Düsseldorf. Neue Düsseldorfer Initiative orientiert sich am „Zuhör-Kiosk“ im Hamburger Bahnhof. Es gibt viel Unterstützung aus der lokalen Politik.

Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer wollen reden. Über Corona. Über den Klimawandel. Oder über soziale Kälte. Aber sie finden niemanden zum Zuhören. Insbesondere in der Pandemie hat das Miteinander stark gelitten. Die neue Initiative „Zuhören.Draussen“ will ein Zeichen gegen die Spaltung in der Gesellschaft setzen und Menschen wieder zusammenbringen. Initiatorin ist Christine von Fragstein. Die 50-Jährige lebt seit 20 Jahren in Düsseldorf, arbeitet für das NRW-Kultusministerium und hat für ihr Projekt bereits mehr als 20 Ehrenamtliche aus der Rheinmetropole gewonnen.

Inspiriert wurde Christine von Fragstein von Formaten wie dem Zuhör-Kiosk im Hamburger Bahnhof, Zuhör-Bänken sowie internationalen Initiativen, die sich dem Zuhören widmen. Ein erstes Pilotprojekt wurde im Juni in Düsseldorf und naher Umgebung umgesetzt: „Wir sind an mehreren öffentlichen Orten gestartet, um Menschen zuzuhören“, so von Fragstein.

Vier bis fünf Ehrenamtliche machen sich auf den Weg

Dabei machen sich immer vier bis fünf Ehrenamtliche auf den Weg, nehmen Augenkontakt zu den Leuten auf und kommen dann – vielleicht – ins Gespräch. „Wenn die Leute im Park spazieren gehen, dann sind sie dort offener, als in der Stadt auf der Kö etwa“, weiß von Fragstein. Mit ihrem Team war sie schon im Hofgarten, am Rheinufer, sogar im Park von Schloss Dyck in der Nähe von Neuss unterwegs. Anfang dieser Woche ging es dann zum Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus. „Dort haben wir mit Witwen, Geflüchteten oder auch Corona-Leugnern gesprochen“, berichtet die Initiatorin. Wir haben interessante Gespräch geführt, stießen oft auch auf immense Dankbarkeit.“

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben Patenschaften übernommen

Schon Deutschlands berühmtester Dichter Johann Wolfgang von Goethe wusste: „Reden ist uns ein Bedürfnis, Zuhören ist eine Kunst.“ Das Projekt „Zuhören.Draussen“ soll beides zusammen führen: Menschen, die das Bedürfnis nach Reden und sozialen Kontakt haben, treffen auf Ehrenamtliche, die ihnen ein offenes Ohr schenken. „Wenn die Leute erst einmal mitbekommen, dass wir nicht von einer Partei sind, nicht von der Kirche und auch nichts verkaufen wollen, dann ist das Eis schnell gebrochen“, sagt Initiatorin von Fragstein.

Die beiden Bürgermeisterinnen Clara Gerlach (Grüne) und Klaudia Zepuntke (SPD) sowie Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) haben die Patenschaft für das Projekt übernommen. „In einer vielfältigen Gesellschaft ist es selbstverständlich, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Doch wo ein Perspektivenwechsel notwendig wäre, verhärten sich die Fronten stattdessen häufig“, sagt Clara Gerlach. Zuhören sei daher besonders wichtig. „Denn erst wenn wir lernen, uns gegenseitig wieder besser zuzuhören, ist ein Dialog auf Augenhöhe möglich.“

Kein Coaching, keine Seelsorge

Und auch Klaudia Zepuntke ist angetan von dem Projekt. „Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gesellschaft vereinsamen. Sie finden keine Gesprächspartner, obwohl sie das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen“, sagt sie „Zuhören.Draussen“ biete da den richtigen Weg.

Die Aktion ist unverbindlich, sie ist kein Teil eines Coachings oder einer Seelsorge. Die ehrenamtlichen Zuhörer therapieren und beraten nicht, vielmehr wollen sie ihren Mitmenschen drei bis vier Stunden im Monat Empathie und uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken. „Zuhören baut Brücken über Milieus, Schichten und Generationen hinweg – gerade jetzt in der Pandemie brauchen wir mehr Offenheit, Toleranz und Verständnis füreinander“, sagt Bürgermeister Josef Hinkel. „Zuhören ist der Schlüssel dazu, es fördert die Werte unserer Zivilgesellschaft“.

Das Kultusministerium in NRW hat die Entwicklung des Projekts unterstützt. Die Initiative ist langfristig ausgelegt und will monatlich zwei bis drei Zuhör-Aktionen umsetzen.

Die Initiative sucht Ehrenamtliche, die Lust und Zeit haben, etwa drei bis vier Stunden im Monat Menschen in Düsseldorf ihr Ohr zu schenken. Zuhör-Aktionen finden auf Einladung von Institutionen statt wie etwa in den Zentren plus für Senioren. Im Frühjahr 2022 finden die Aktionen auch in Parks und am Rheinufer statt. Infos: www.zuhoeren-draussen.de und team@zuhoeren-draussen.de oder unter 0211-9944543

