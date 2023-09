Invictus Games: Düsseldorf plant einen Nachfolger für 2024

Düsseldorf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war bei der Abschlussfeier neben Prinz Harry und Herzogin Meghan Gast in der Arena. Rita Ora moderierte.

Die sechsten Invictus Games in Düsseldorf sind beendet. Mit einer von Megastar Rita Ora moderierten Schlussfeier in großem Rahmen vor 18.000 Zuschauern und in Anwesenheit von Prinz Harry und seiner Frau Meghan sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde am Samstag ein Schlussstrich unter eine Veranstaltung gezogen, zu der 513 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen, tausende Mitwirkende und Volunteers eine Woche lang Gast in der NRW-Landeshauptstadt waren.

OB Keller: unglaubliche Atmosphäre

„Ausrichterstadt der Invictus Games zu sein, war mir und allen Beteiligten aus Düsseldorf eine besondere Ehre. Dieses großartige Sportereignis unterstreicht einmal mehr die internationale Strahlkraft Düsseldorfs und ist dabei so viel mehr als nur ein Wettkampf unter Athleten“, sagte Düsseldorfs OB Stephan Keller, der Schirmherr der Spiele. „Düsseldorf war Gastgeber für fantastische Spiele mit einer unglaublichen Atmosphäre im und um die Arena während der ganzen Woche. Die jubelnden Menschenmengen lassen keinen Zweifel daran, dass der Geist der Invictus Games in Deutschland weiterleben wird“, sagte Dominic Reid, CEO der Invictus Games-Foundation.

Event im nächsten Jahr geplant

Bereits im nächsten Jahr wird „Invictus Games Germany“ zu einem gleichnamigen Sport-Event in Düsseldorf einladen. Neben einem Team Deutschland können auch internationale Teams teilnehmen. Das deutsche Team für dieses Sportereignis im nächsten Jahr wird auch eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerinnen aus den „Blaulichtorganisationen“ Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk umfassen.

In diesem Jahr gab es 686 Medaillen in 229 Wettbewerben, die von über 1200 Volunteers begleitet wurden. 800 Journalisten aus der ganzen Welt berichteten über die Spiele und Düsseldorf. 21.800 Soldaten und knapp 15.000 deutsche Schulkinder besuchten die Invictus Games – insgesamt gaben rund 140.000 Zuschauer der Veranstaltung einen großartigen Rahmen. 950 Mitarbeiter von D.Live haben 15.000 Stunden gearbeitet, um die Invictus Games zu dem Erfolg zu machen, den Initiator Prinz Harry in diesen Spielen gesehen hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf