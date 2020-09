Ist ein Düsseldorfer Ratskandidat gar nicht wählbar?

Düsseldorf. CDU-Mann Ralf Backens hat laut einem Pressebericht seinen Hauptwohnsitz in Düsseldorf möglicherweise nur vorgetäuscht.

Ist die Kandidatenliste der Düsseldorfer CDU zur Kommunalwahl am Sonntag nicht rechtskonform? Diese Frage stellt sich, weil Ralf Backens, Kandidat für den Stadtrat im Stadtteil Lierenfeld, möglicherweise nicht in Düsseldorf lebt. Das zumindest berichtet der Express in seiner Samstag-Ausgabe unter der Überschrift „Ist dieser Ratskandidat gar nicht wählbar?“ und spricht gar von einem möglichen Wahl-Skandal.

„Ich wohne tatsächlich hier“

Laut Zeitung hat Bauunternehmer Backens seinen Hauptwohnsitz im November 2019 von Neuss-Norf in sein Büro in Lierenfeld verlegt: „Ich wohne hier tatsächlich“, zitiert der Express den CDU-Mann. Allerdings wird sein Auto mit dem auffälligen Wahlplakat an der Seite immer wieder an seinem früheren Wohnsitz in der Nachbarstadt Neuss gesehen, wo seine Frau noch lebt.

Die Frage, die sich stellt: Ist Backens nur offiziell nach Düsseldorf gezogen um hier für den Stadtrat zu kandidieren? Doch zur Wahl darf nur antreten, wer auch in Düsseldorf lebt und seinen ersten Wohnsitz hat. Die FDP musste deswegen bereits vor der Wahl eine Kandidatin zurückziehen, weil die nur ihren Zweitwohnsitz in Düsseldorf hat.

Stadt schickte Ermittler ins Büro

Die Stadt hatte am Freitag nach Hinweisen im Büro von Backens ermittelt. Die suchten dort nach „Wohnmerkmalen“ wie Zahnbürste, Bett oder Wäsche. Die Ergebnisse würden nun bei der Stadtverwaltung bewertet.

Laut dem Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek hat Ralf Backens schriftlich versichert, dass er wählbar sei. Dem Express sagte Jarzombek: „Er versicherte, dass das stimmt. Wir haben als Partei unsere Sorgfaltspflichten alle erfüllt.“ Jarzombek sagte der Zeitung aber auch: „Vor dem Gesetz sind alle gleich!“

Express: Mehr in Norf als in Lierenfeld

Die Nachricht über die mögliche Nicht-Wählbarkeit eines CDU-Kandidaten war an vielen Infoständen der Parteien am Samstag in Düsseldorf Gesprächsthema Nummer 1. Denn laut Express sei nach mehrwöchiger Beobachtung in Norf und Lierenfeld Fakt: „Backens ist mehr in Norf als nachts in Düsseldorf.“

Backens, der angibt in jeder Hinsicht richtig gehandelt zu haben und sich nichts vorzuwerfen habe, muss im Falle eines Wahlgewinns und der Nichtanerkennung seines Hauptwohnsitzes in Lierenfeld wegen Wahlbetrugs und Wahlfälschung strafrechtliche Konsequenzen befürchten. (gömi)