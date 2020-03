Jetzt fünf Personen in Düsseldorf positiv getestet

In Düsseldorf wurde am Montag jetzt eine fünfte Person positiv auf das Coronavirus getestet.

Düsseldorf. Ein 47-jähriger aus dem Iran hat nur leichte Symptome und befindet sich in Düsseldorf in häuslicher Quarantäne.

In Düsseldorf gibt es weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Ein 47-jähriger Mann aus dem Iran wurde positiv getestet, teilte die Stadt am Montagabend mit. Seit seiner Einreise am 28. Februar hatte er leichte Krankheitssymptome. Er hat sich deshalb freiwillig Zuhause aufgehalten. Es gibt nur zwei Kontakte aus dem familiären Umfeld, von denen eine Person mittlerweile auch Krankheitssymptome aufweist, das Testergebnis steht noch aus. Die zweite Person hat bisher keine Symptome. Alle bleiben weiterhin in häuslicher Quarantäne.

Schülergruppe wurde häusliche Quarantäne empfohlen

Bei einer 100-köpfigen Schülergruppe des Comenius-Gymnasiums im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel, die am Freitag von einer Klassenfahrt aus Südtirol zurückgekommen ist, weisen vier Jugendliche Krankheitssymptome auf. Die Testergebnisse stehen noch aus. Der ganzen Gruppe wurde empfohlen sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne zu begeben. Das Lehrpersonal weist keine Krankheitssymptome auf.

Mit Stand, Montag, 9. März, um 17 Uhr sind fünf Düsseldorferinnen und Düsseldorfer positiv auf das Coronavirus getestet worden, 152 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Am Montag riefen mehr als 600 Personen am Corona-Telefon an

Während am Sonntag, 8. März von 0 bis 24 Uhr insgesamt 284 Anrufe beim Infotelefon beantwortet wurden, waren es am Montag, 9. März, bis 16 Uhr insgesamt 673 Anruferinnen und Anrufer, deren Fragen zum Coronavirus beantwortet wurden. Insgesamt 21 Termine für einen Rachenabstrich im Diagnostikzentrum wurden für heute, Montag, 9. März, vergeben und drei Hausbesuche dafür zusätzlich vereinbart.