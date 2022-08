Düsseldorf: Jetzt hat der Flughafen noch ein Müll-Problem

Über das gravierende Müll-Problem am Flughafen Düsseldorf berichtet auch das Branchen-Portal aerotelegraph.com

Düsseldorf. Überquellende Müll-Behälter, vermüllte Böden, schmutzige Toiletten: Mehr Personal und zweite Reinigungsfirma soll die Situation entspannen.

Überquellende Mülleimer, Müll auf dem Boden, verschüttete Getränke. Nach dem Abfertigungs- und Flug-Chaos hat der Düsseldorfer Flughafen jetzt auch noch ein Müll-Problem. Zwar kämpft er dagegen an, doch die Situation besser sich nicht. „Ich habe noch nie so einen dreckigen Flughafen gesehen“, sagt die Mitarbeiterin eine Geschäftes im Flugsteig A unserer Redaktion.

„Bemerkenswerte hygienische Zustände“

Das Branchen-Portal aerotelegraph.com hat die Zustände am größten NRW-Flughafen zum Thema gemacht. Ein Mitarbeiter des Portals war unterwegs von Düsseldorf nach England und schrieb: „Dass der von Air Baltic durchgeführte Eurowings-Flug mehr als eine Stunde Verspätung hatte, war dabei wenig überraschend und auch kein großes Drama. Die hygienischen Zustände im Düsseldorfer Flugsteig A waren dagegen bemerkenswert.“ Dann schreibt Autor Timo Nowack weiter: „Mülleimer quollen reihenweise über, der Abfall verteilte sich drumherum auf dem Boden. Auch an anderen Stellen standen auf dem Boden leere Kaffeebecher, Chipstüten und Getränke-Flaschen. Sogar am Arbeitsplatz eines Flughafendienstleisters kurz vor den Passkontrollstellen fanden sich vor dem eingeschalteten, aber verwaisten Computer Kaffeebecher, eine ausgetrunkene Wasserflasche und zusammengeknüllter Papiermüll.“

Längere Verweildauer im Terminal

Der Autor schildert Erfahrungen, die Fluggäste in Düsseldorf schon seit einigen Wochen. Denn wegen der Probleme bei den Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollstellen kommt es zu langen Warteschlangen. Während der Zeiten produzieren die Fluggäste mehr Müll, der irgendwo entsorgt werden muss. Hinzu kommt, dass viele Passagiere früher zum Flughafen anreisen und es dann zu Menschmassen kommt, die vermehrt Müll produzieren.

Dem Flughafen ist das Problem bekannt. „Aktuell führt der europaweite Personalmangel im Luftverkehr gerade zu Peak-Zeiten zu längeren Wartezeiten bei der Passagierabfertigung und damit auch zu einer erheblich längeren Verweildauer der Passagiere“, heißt es nach einer NRZ-Anfrage. „Dies geht einher mit einem höheren Abfallaufkommen und einer stärkeren Toilettennutzung im Terminal, in den Flugsteigen sowie im Bereich der Gepäckbänder.“

Mehr Personal und zweite Reinigungsfirma

Der Flughafen reagiere mit dem beauftragten Reinigungsunternehmen darauf mit Personalerhöhung, dem Einsatz eines zweiten Dienstleisters, einem verstärkten Tages- und Nachtdienst des Reinigungspersonals, zusätzlichen Abfallbehältern sowie vermehrten Einsätzen von Reinigungsmaschinen. „Alle Bereiche des Flughafens werden regelmäßig und gründlich gereinigt“, heißt es.

