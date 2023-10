Jetzt offiziell: Düsseldorf will die Frauenfußball-WM 2027

Düsseldorf. DFB bewirbt sich gemeinsam mit dem belgischen und niederländischen Verband. Vier Austragungsorte in NRW geplant.

Der belgische und niederländische Fußballverband sowie der DFB haben am Donnerstag offiziell ihre gemeinsame Kandidatur für die Frauenfußball-WM 2027 bekannt gegeben. Vorausgegangen seien viele Monate von Aktivitäten, in denen die Grundlagen für den Startschuss gelegt wurden, heißt in einer Mitteilung von Arena-Betreiber D.Live. Düsseldorf wird in Deutschland, falls die Dreier-Bewerbung Erfolg hat, neben Dortmund, Köln und Gelsenkirchen einer der vier deutschen Austragungsorte sein.

Erfahrung durch die Vorbereitung auf die Euro 2024

„Das Turnier ist ein großartiges Event, das perfekt zur Sportstadt Düsseldorf passt“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Durch die organisatorischen und infrastrukturellen Vorbereitungen auf die Euro 2024, bei der fünf Spiele in Düsseldorf stattfinden werden, sei man „bestens auf diese Sportgroßveranstaltung vorbereitet“. Der Frauen-Fußball spiele in der NRW-Landeshauptstadt „eine wichtige Rolle, dem durch die WM noch mehr Bedeutung zukommen würde“, so Hintzsche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf