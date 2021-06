EM-Vorbereitung Jogis Jungs kicken in Düsseldorf vor 1000 Fans in der Arena

Düsseldorf. In Düsseldorf findet am Montag das letzte Testspiel für die EM statt. Für das Impfzentrum im Stadion soll es keinerlei Beeinträchtigung geben.

EM-Fußball in Düsseldorf vor Zuschauern! Die Generalprobe der deutschen Mannschaft zur Europameisterschaft in der Arena darf wieder vor Fans gespielt werden. Das Team von Joachim Löw tritt am Montag (21 Uhr) gegen Lettland vor immerhin 1000 Zuschauern an. Die Kicker sind begeistert, und auch einige Mitarbeitende im Impfzentrum vor Ort freuen sich auf die Partie. Denn der DFB bedankt sich mit 150 Freikarten für das Spiel für das Engagement der Beschäftigten der Impfzentren.

„Das Miteinander zwischen Impfzentrum und DFB ist ein wichtiges Signal, um in Zukunft gemeinschaftlich unter den notwendigen Hygieneregeln zu Veranstaltungen zurückzukehren“, betonte am Freitag OB Stephan Keller. „Der Wertschätzung des DFB schließe ich mich sehr gerne an. In meinen Besuchen im Düsseldorfer Impfzentrum konnte ich mehrfach das hohe persönliche Engagement jedes Einzelnen erfahren.“

150 Freikarten für Mitarbeiter des Impfzentrums

Seit dem Start der Impfkampagne und Einbindungen der Impfzentren wird ein rund 8000 Quadratmeter großer Teil der Arena für den Kampf gegen das Coronavirus genutzt. Dort werden auf zwei Ebenen bis zu 4500 Impfungen je Öffnungstag durchgeführt. In dieser Woche fanden nun zum anstehenden Länderspiel zwischen Impfzentrum und dem DFB ein Abstimmungstermin statt, wie beide Veranstaltungen parallel durchgeführt werden können. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte der DFB dem Leiter des Düsseldorfer Impfzentrums, Thomas Tremmel, 150 Tickets für das kommende Länderspiel Deutschland gegen Lettland in Düsseldorf. Die Tickets werden gleichermaßen auf alle NRW-Impfzentren aufgeteilt, sodass jedes Impfzentrum fair berücksichtigt wird.

Für die Besucher, die am Spieltag ihren Impftermin haben, „bestehen keinerlei Einschränkungen während des Besuchs“, heißt es seitens der Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf