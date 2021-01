Junger Mann baut Böller im Kinderzimmer: LKA rückte aus

Das LKA musste einen selbst gebastelten Böller in Düsseldorf kontrolliert sprengen.

Düsseldorf. Experten des LKA haben am Freitagabend einen Böller kontrolliert gesprengt, den ein junger Mann in seinem Kinderzimmer selbst gebastelt hatte.

Bei einem Großeinsatz haben Polizei und Sprengstoffspezialisten in Düsseldorf-Grafenberg selbstgebautes Böllermaterial unschädlich gemacht. Die Beamten überprüften am Freitagabend nach Hinweisen ein Einfamilienhaus und entdeckten chemische Substanzen sowie selbst hergestellte Sprengstoffe im Zimmer eines jungen Mannes, teilte die Polizei am Samstag mit.

Er wurde vernommen und wieder zu seinen Eltern entlassen. Es habe zunächst keine Anzeichen für eine extremistische Gesinnung bei ihm gegeben. Experten des Landeskriminalamtes (LKA) sprengten das Material kontrolliert auf einer fernab gelegenen Grünfläche.