Junges Team der Linke für den Düsseldorfer Stadtrat

Udo Bonn tritt für die Linke in der Landeshauptstadt als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters an.

Düsseldorf. Linke in Düsseldorf serviert für Verjüngung zwei altgediente Ratsmitglieder ab. Der Linke-Vorsitzende Udo Bonn wird OB-Kandidat.

Die Linke in Düsseldorf hat ihren Vorsitzenden Udo Bonn am Wochenende zum Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters gewählt. Unter dem Motto „Bonn kandidiert, Düsseldorf wählt“ hofft er auf viele Stimmen im Rennen ums OB-Amt.

Lutz Pfunder und Georg Blanchard schaffen es nicht auf die Liste

Lutz Pfundner war bisher Fraktionssprecher der Linke im Düsseldorf Stadtrat. Foto: Linke

Bei der Kommunalwahl am 13. September sieht Bonn „eine zukunftsorientierte Linke auf dem Weg in den Stadtrat“. Denn die Kandidaten-Liste hat sich verjüngt. Die bisherigen Fraktionschefs Angelika Kraft-Dlangamandla und Lutz Pfundner sind nicht mehr dabei. Kraft-Dlangamandla verzichtete bereits im Vorfeld auf ein erneutes Antreten, Pfundner scheiterte bei der Kandidatur um Platz 1 und wurde nicht mehr aufgestellt. Ebenso das bisherige Ratsmitglied Georg Blanchard. Er unterlag in einer Kampfkandidatur um Platz 4. Damit hat die Linke zwei Ratsmitglieder abserviert, die wieder kandidieren wollten.

Die Mitglieder wählten Julia Marmulla (32) auf Platz 1 ihrer Liste für den Stadtrat. Auf Platz 2 setzte sich Marcus Flemming (33) im dritten Wahlgang gegen Lutz Pfundner durch, den langjährigen Kommunalpolitiker und Sprecher der aktuellen Fraktion im Stadtrat.

Julia Marmulla ist Spitzenkandidatin auf Platz 1 der Liste

Julia Marmulla und Marcus Flemming stehen auf Platz 1 und 2 der Linke-Liste für den Stadtrat. Foto: Linke

Julia Marmulla, Politikwissenschaftlerin und Fachplanerin für barrierefreies Bauen, berät Unternehmen zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion. Sie möchte die Lebensqualität der Menschen verbessern: „Wer den Menschen zuhört, erfährt, was sie wirklich wollen und brauchen: Gute, günstige Wohnungen statt Luxuswohnungen und Konsumtempel. Eine aktive Sozialpolitik. Die Linke wird die Stadt antreiben, damit sich die Lebensqualität für die Mehrheit der Menschen verbessert.“

Flemming ist Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet bei den Stadtwerken Krefeld. Er will offensiv linke Politik machen: „Wirtschaftslobbyisten im Stadtrat fordern in der Corona-Krise eine Gewerbesteuersenkung. Für dieses Geldgeschenk an die Konzerne werden sie Streichungen im Sozialbereich und beim Klimaschutz fordern. Das werden wir verhindern. Wir werden gerade jetzt mit kluger Finanzpolitik mehr Euros für wichtige soziale Projekte erwirtschaften und die Stadt lebenswerter machen.“

Auf Platz 3 wurde Anja Vorspel gewählt, Buchhändlerin, ADFC-Aktivistin und Verkehrspolitikerin der Ratsfraktion. Platz 4 ging an Helmut Born, langjähriger Betriebsrat und Verdi-Gewerkschafter. Auf Platz 5 tritt Sigrid Lehmann von der Baumschutzgruppe Düsseldorf an, auf Platz 6 Netzpolitiker Marcel Kiefer aus Garath.

Auf den weiteren Listen-Plätzen: 7. Mareike Götzinger, 8. Dieter Sawalies, 9. Tanja Bernhard, 10. Mbulelo Dlangamandla.

Bei der Kommunalwahl 2014 zog die Linke mit vier Mitgliedern in den Rat ein. (gömi)