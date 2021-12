Kreuzfahrt: Gäste buchen Straßburg und bekommen Düsseldorf

Mehr als 24 Stunden lag die Arosa Aqua wegen einer Routenänderung am Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf.

Düsseldorf. Für Gäste von zwei Kreuzfahrtschiffen der Arosa wurde die Route wegen Niedrigwassers geändert. Sie bemängeln die fehlende Information der Firma.

Kurz vor Weihnachten noch einmal ein paar Tage weg. Aber ohne langes Fliegen in Corona-Zeiten. Und weil der Rhein vor der Tür liegt, könnte man den ja mal beschippern. Per Flusskreuzfahrt, von Köln über Mannheim nach Kehl/Straßburg und über Mainz zurück nach Köln. Interessante Städte – auf dem Weg dorthin die Flusslandschaft an sich vorbei ziehen lassen und einfach genießen. Also kurzfristig gebucht: 4 Übernachtungen, 3 Personen, 2 Kabinen – und ab nach Straßburg.

Düsseldorf als „Höhepunkt“ der Rhein-Kreuzfahrt

Doch daraus wurde nichts für die jeweils mehr als 100 Gäste auf den Schiffen Arosa Aqua und Arosa Brava, die parallel die Strecke fahren sollten. Denn die Passagiere, viele davon aus Düsseldorf, Köln und der Region, landeten statt in Straßburg mehr als einen Tag in Düsseldorf – was auch noch als „Höhepunkt“ der Flusskreuzfahrt verkauft wurde. Alles keine Ziele, die Düsseldorfer und Rheinländer unbedingt sehen wollen….

Und das kam so:

Das Panorama von Düsseldorf beim Blick aus der Kabine. Foto: Götz Middeldorf

Als die Passagiere in Köln auf die Schiffe steigen wollten, wurden sie von bereits leicht angesäuerten, zurückkehrenden Gästen begrüßte mit den Worten „Viel Spaß in Düsseldorf“, die die Reise gar nicht erst angetreten hatten und sich wieder auf den Weg nach Hause machten.

Vor dem Schiff wurde den erwartungsvollen Gästen mitgeteilt, man müsse wegen Niedrigwassers des Rheins die Route ändern und fahre nun Koblenz, Andernach und Düsseldorf an. Wer nicht mitwolle, müsse die Reise nicht antreten. Das taten einige Gäste tatsächlich nicht und waren verärgert. Nicht wegen des Niedrigwassers des Rheins und der damit verbundenen Routenänderung, sondern darüber, dass die Reederei dies erst beim Einsteigen mitteilte und nicht vorab. „Die hatten wohl Angst, dass dann noch mehr nicht mitgefahren wären“, vermutete ein Passagier als Grund.

Treibstoff wegen Routenänderung gespart

Andere ärgerten sich darüber, dass durch die erheblich kürzere Route vom Veranstalter große Mengen Treibstoff eingespart wurden und damit mehr Kasse gemacht wurde. Wiederum andere – wie eine gehbehinderte Frau aus Essen – bedauerten, dass ihr Schiff – anders als gebucht – nun viel länger in Häfen lag, und sie kaum etwas vom Erlebnis Fluss und vorbeiziehenden Landschaften hatte. Für viele Fahrgäste war klar: „Nie wieder dieses Unternehmen!“

Und was sagt Arosa dazu?

Die Arosa Aqua am Rheinufer beim Stopp in Andernach – statt in Mainz, Mannheim und Kehl/Straßburg. Foto: Götz Middeldorf

„Pegel- und Schiffbarkeitsstände verändern sich in der Regel sehr kurzfristig, häufig innerhalb von weniger als 24 Stunden“, heißt es nach einer Anfrage der NRZ. „Wir versuchen bis zuletzt, die geplanten Fahrpläne einzuhalten und nehmen bei steigenden oder sinkenden Pegelständen auch noch während der Reise bei Möglichkeit oder Bedarf kurzfristige Änderungen vor.“

Arosa spricht von „höherer Gewalt“

Eine Bewertung werde immer erst reisespezifisch und tagesaktuell getroffen, denn schon kleinere Mengen an Niederschlägen können größere Auswirkungen auf die Pegelstände haben. „Trotz aller Bemühungen, den Reiseverlauf einzuhalten, mussten wir bei den Rhein-Abfahrten am 24.11. und 28.11. auf den Einfluss von höherer Gewalt Rücksicht nehmen und den Reiseverlauf aus Sicherheitsgründen gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen anpassen.“

Die Kommunikation der Routen-Änderung habe erst an Bord stattgefunden, weil sich die Situation schnell ändern können und bis zuletzt versucht wurde, den geplanten Routenverlauf durchzuführen.

Reederei: Es wurde kein zusätzlicher Gewinn generiert

Arosa bestreitet, durch Treibstoff-Einsparung aufgrund der erheblich kürzeren Route zusätzlich verdient zu haben: „Zusätzlichen Gewinn haben wir aufgrund der Routenänderung nicht generiert.“

