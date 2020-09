Karstadt/Kaufhof: Wie die Wohnungsauflösung von Verstorbenen

Düsseldorf. NRZ-Kolumnist war beim Ausverkauf von Karstadt und Kaufhof in Düsseldorf. Und erlebte Schreckliches.

Mit Mama an der Hand habe ich sie kennengelernt, die beiden Häuser auf der Schadowstraße. Karstadt und Kaufhof waren helle, spiegelnde Tempel für mich damals, in jeder Ecke duftete es anders, jede Etage war eine Überraschung und ich war immer brav geduldig, bis endlich die Spielwarenabteilung kam… Das ist Jahrzehnte her. Lange her, aber bis heute hatten gerade im Winter die beiden Eingänge zu den Häusern noch etwas Verlockendes. Das Licht, die Wärme, die Düfte…

Es sah aus wie bei Rudis Resterampe

Letzte Woche war ich auch da. Und alles war weg. Nicht nur diese Stimmung, dieses Luxuriöse, auch fast alle Waren. Es fühlte sich an und sieht aus wie bei Rudis Resterampe. „Wenn ich den Leuten sage, dass sie auch kaufen müssen, wenn sie Verpackungen aufreißen, werden die übergriffig, wir haben jetzt extra Security Leute“, erzählt mir eine Verkäuferin in der ausgeräuberten Parfümerie-Abteilung. In der vierten Etage das gleiche Bild, alles auseinandergerissen, Hier aber hat die Verkäuferin schon jede Contenance verloren: „Wenn Sie etwas suchen, müssen Sie es selbst suchen, hier ist alles durcheinander.“ Ich finde Entkalker, kein Preis dran, die nächste Verkäuferin schickt mich zu einer Säule, da hinge ein Scanner. Als ich frage, wie viel Prozent davon runtergehen ändert sich der Gesichtsausdruck. „Wieder so einer, der hier nur zum Abstauben vorbei kommt“, denkt sie vermutlich, sagt aber freundlich: „10 Prozent“.

Und tatsächlich bin ich in diesem Moment wohl so einer. Es fühlt sich an, wie die Wohnungsauflösung der verstorbenen Eltern, die Kinder laufen mit einem seltsamen Bauchgefühl durch die Wohnung, sehen zu, wie fremde Menschen keinerlei Wertschätzung für die Lieblingsstücke Deiner Mutter aufbringen, es geht nur um billig, billig, billig. Übrig bleibt von der gemütlichen Wohnung der Eltern ein Haufen Müll und Dreck, die Kinder fegen den Boden, das letzte Bild der elterlichen Wohnung ist ein Trümmerhaufen. Ich habe großen Respekt vor den Damen und Herren, die den Ausverkauf ihres Arbeitsplatzes miterleben müssen. Hautnah! Bis zur letzten Minute versuchen, Haltung zu bewahren, obwohl bestimmt Schreckliches in Ihnen vorgeht.

Ein Stück Düsseldorf verabschiedet sich. Ich war zum letzten Mal in den großen Häusern, leider, jetzt können wir nur die Daumen drücken, dass zumindest ein Haus wirklich erhalten bleibt.

