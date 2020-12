Kindesentziehung: Vater bei Einreise in Düsseldorf verhaftet

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Düsseldorf. Gegen den Willen seiner Ehefrau soll ein Mann die gemeinsamen Kinder in die Türkei gebracht haben. Bei Einreise in Düsseldorf wurde er verhaftet.

Die Polizei hat am Düsseldorfer Flughafen einen wegen Kindesentziehung per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, soll er bereits im Juni 2018 seine drei Kinder (7, 12 und 14 Jahre) gegen den Willen seiner Ehefrau von der Schule abgeholt und in die Türkei gebracht haben.

Zu dem Zeitpunkt hatten beide Eltern das Sorgerecht, die Kinder lebten aber bei der Mutter. Das Amtsgericht Freiburg hatte gegen den Vater Untersuchungshaft verhängt. Als der 53-Jährige am Donnerstag nach Deutschland einreiste, wurde er festgenommen.

Aufgrund bestehender Fluchtgefahr sei der Mann nach der Festnahme beim zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden, schreibt die Bundespolizei. (red/ dpa)