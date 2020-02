Kirche fühlt Düsseldorf auf den Zahn

Die Evangelische Kirche Düsseldorf will sich für die Zukunft neu positionieren und befragt daher die Bürger. Angesichts der schwindenden Mitgliederzahlen von christlichen Gemeinden – 2019 verließen in NRW 120.188 Menschen ihre Kirchen – soll in einem sogenannten Bürgergutachten unter dem Titel „Wie viel Kirche braucht die Stadt?“ geklärt werden, welche Rolle die Evangelische Kirche in der Stadt spielt. Dabei sollen nicht nur die eigenen Gemeindemitglieder befragt werden, sondern eine repräsentative Gruppe von Bürgern, die einen Querschnitt der Stadtgesellschaft abbilden soll. Durchgeführt wird das Verfahren vom Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) der Universität Wuppertal. Die Ergebnisse sollen am Reformationstag, dem 31. Oktober, vorgestellt werden.

Bürger am Zukunftsprozess beteiligen

Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr, im Rathaus statt. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von OB Thomas Geisel und Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (EkiR).

„Bis zum Herbst 2020 wollen wir mit den Bürgern über Stadt- und Kirchenentwicklung sprechen“, sagte Superintendent Heinrich Fuchs. „Gemeinsam an der Zukunft arbeiten möchten wir mit Menschen verschiedenen Alters, mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen und unabhängig von Nähe oder Ferne zur Evangelischen Kirche“, so Fuchs weiter. „Wir wollen sie am Zukunftsprozess beteiligen. Ihre Meinungen und Ideen sollen in unsere Zukunftsplanung miteinfließen“, berichtete Fuchs.

Repräsentative Gruppen

Das Verfahren werde dabei in zwei Phasen durchgeführt, in denen jeweils 100 zufällig ausgewählte Bürger auf vier „Planungszellen“ genannte Gruppen aufgeteilt werden, wie Yazgülü Zeybek vom IDPF erklärte. „Dort arbeiten und debattieren sie an vier Tagen à acht Stunden an gesellschaftlichen Themen. Dabei sollen einige der Zellen durch Gemeindemitglieder besetzt werden und andere durch repräsentative Gruppen“, sagte Zeybek weiter.

Auch solle es in jeder Phase eine aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengesetzte Gruppe geben, fügte Nora Freier vom IDPF hinzu. „Damit wollen wir besonders sehen, was die Kirche für die junge Generation bedeutet.“

Evangelen setzen auf Kompetenz der Stadtgesellschaft

„Das ist ein einmaliges Verfahren in Düsseldorf und der evangelischen Kirche“, sagte Superintendent Fuchs. Darin sollen die 200 Bürger in ihrem Gutachten schließlich Empfehlungen an die Entscheidungsträger der Evangelischen Kirche Düsseldorf aussprechen. „Es geht um die Relevanz und Verständlichkeit von Religion“, sagte Fuchs. „Wir haben das Priestertum aller Gläubigen, weswegen wir alle einbeziehen wollen. Wir wollen die Kompetenz vieler Menschen miteinbeziehen, nicht nur die unserer Mitglieder.“

Die Kosten belaufen sich auf 200.000 Euro, wie Fuchs mitteilte. Davon gehe ein Teil auch als Aufwandsentschädigung an die teilnehmenden Bürger, so Fuchs weiter. Das Geld stamme aus Spendengeldern und dem Innovationsfond der evangelischen Kirche Düsseldorf.