Das Shoppen in Düsseldorf erfreute sich, so lange die Geschäfte geöffnet blieben, großer Beliebtheit. Verkaufsoffene Sonntage sollen dazu noch mehr Gelegenheit bieten.

Wirtschaft Kirche und Verdi in Düsseldorf gegen verkaufsoffene Sonntage

Düsseldorf Der Rat entscheidet in der nächsten Sitzung über die beantragten Öffnungstage. Der Handel befürwortet die zusätzlichen Verkaufstage.

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss sollte eigentlich am Mittwoch über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr beraten. Doch der OVA hat das Thema in den Rat verschoben. Dennoch gibt es bereits Kritik an den möglichen Öffnungstagen von der Kirche und Verdi.

Der Handelsverband beantragt in Abstimmung mit den örtlichen Werbegemeinschaften die Freigabe von 13 verkaufsoffenen Sonntagnachmittagen für das Jahr 2021. Das Ladenöffnungsgesetz NRW (LÖG) ermächtigt die örtliche Ordnungsbehörde, an jährlich höchstens acht Sonn- und Feiertagen die Öffnungszeiten für Verkaufsstellen durch Verordnung für die Dauer von fünf Stunden freizugeben. Zudem dürfen innerhalb einer Gemeinde 16 Kalendertage pro Jahr betroffen sein.

Handel und Handwerk dafür, Kirche dagegen

Die Handwerkskammer Düsseldorf teilte bereits mit, dass sie keine Bedenken wegen der verkaufsoffenen Sonntage habe. Auch die IHK Düsseldorf kann sich die Sonntagsöffnungen vorstellen, da sie anlassgebunden sind. Nichtsdestotrotz sei zu befürchten, so heißt es in einer Stellungnahme der IHK, dass die Pandemie auch im Jahr 2021 Einfluss auf den Handel und gegebenenfalls speziell auf Sonntagsöffnungen haben werde. Diese Entwicklungen seien im weiteren Verfahren zu beobachten und zu beachten, da sie in Einzelfällen gegebenenfalls zu notwendigen Neubewertungen führen können.

Anders sieht es da bei den Kirchen aus. Ihnen ist es wichtig, den Schutz des Sonntages hochzuhalten, sagt der Superintendent der evangelischen Kirche in Düsseldorf, Heinrich Fucks. Dem Sonntag komme „in seiner geschützten Form eine hohe Bedeutung als Tag der Ruhe, der besonderen gemeinsamen Freizeitgestaltung in Familie und Gemeinschaften zu“, so Fucks weiter.

Verdi kritisiert verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf

Auch die Gewerkschaft Verdi spricht sich gegen die Sonntagsöffnungen aus. Die Beschäftigten „können an diesen Tagen nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, keine politischen oder gewerkschaftlichen Veranstaltungen besuchen, nicht mit ihren Familien und Freunden etwas unternehmen“, heißt es dazu in einer Stellungnahme. Deshalb werden sonntägliche Ladenöffnungen von Verdi grundsätzlich abgelehnt.

„Während sonntägliche Ladenöffnungen aus Sicht der Einzelhändler betriebswirtschaftlich sinnvoll sein mögen, weil sie damit zu Lasten ihrer Konkurrenz im Umland Kunden in Düsseldorf gewinnen können und auch mancher Lokalpolitik darin ein sinnvolles Instrument der Standortkonkurrenz sieht kommt für eine Gewerkschaft eine solche ebenso kurssichtige wie unchristliche Kirchturmpolitik nicht in Betracht“, schreibt die Gewerkschaft. Auch sieht Verdi bei manchen der Vorschläge für Sonntagsöffnungen die Anforderungspunkte nicht erfüllt.