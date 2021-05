Klimaprotest: Aktion von Extinction Rebellion am NRW-Landtag

Düsseldorf. Rund 30 Umweltschützer besetzten den Vorplatz des NRW-Landtags. Protest gegen das Kraftwerk Datteln 4 und für eine neue Klimapolitik.

Aktivisten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Donnerstag den Vorplatz des NRW-Landtags in Düsseldorf besetzt und das Vordach des Gebäudes erklommen. Innerhalb der Bannmeile ketteten sie sich an einen Wohnwagen und an ein selbstgebautes Windrad. Mehrere Aktivisten entrollten auf dem Glasvordach ein großes Transparent mit der Aufschrift: „Lobbys raus - Bürger:innen rein“. Im Landtag fand zeitgleich das Plenum statt. Die Polizei schritt zunächst nicht ein.

Extinction Rebellion forderte eine neue Klimapolitik und eine repräsentative Bürgerversammlung mit ausgelosten Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Dieses Gremium solle unter anderem von Klimaforschern, aber auch von der Industrie beraten werden und verbindliche Lösungen für die Politik ausarbeiten, sagte Sprecher Niko Froitzheim.

Umweltprotest am NRW-Landtag kritisiert Inbetriebnahme des Kraftwerks Datteln 4

An der friedlichen Aktion waren rund 30 Aktivisten beteiligt. Auf dem bemalten Wohnwagen war das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 zu sehen. Das Land habe Datteln 4 in Betrieb genommen, obwohl die Kohlekommission davon abgeraten habe, kritisierte die Bewegung.

An der Aktion von Extintion Rebellion am NRW-Landtags waren rund 30 Aktivisten beteiligt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Extinction Rebellion fordert die Politik unter anderem auf, den Klimanotfall anzuerkennen und Klimaneutralität bis 2025 zu erreichen. Es ist nicht die erste Aktion am NRW-Landtag. Im Januar 2020 hatten sich Aktivisten der Gruppe im Plenum des Landtags eine Treppe besetzt und sich teilweise an Scheiben festgeklebt.

Die Bewegung wurde 2018 in Großbritannien gegründet und ist inzwischen nach eigenen Angaben in mehr als 70 Ländern vertreten. (mit dpa)

