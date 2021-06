Kölner Gastspiel zum Goldmucke-Start

Düsseldorf. Angelika Express treten am Donnerstag im Vierlinden auf. Konzertreihe im Südpark.

Am Mittwoch startet die „Goldmucke Sommer Edition“ im poppigsten Biergarten der Welt, nämlich im Vierlinden im Südpark. Im Zeitraum vom 16. Juni bis zum 29. August werden insgesamt 17 Freiluftkonzerte, vier Quizabende und ein Tagesfestival (Ritus Open Air) präsentiert. Goldmucke-Veranstalter André Janssen holt dabei besondere Bands an einen einzigartigen Ort: Den Auftakt spielen am Mittwoch North Alone und Andre Sinner, dicht gefolgt von Angelika Express am Donnerstag, die Songs ihr neues Albums Positiver Stress mitbringen. Hier wird Punkattitüde charmant in Gitarrenpop verwandelt. Supported werden sie von Georg Zimmermann, der irgendwo zwischen Heinrich Heine, Dylan, Bowie und Brecht eine einzigartige Welt aus Blues, Punk, Folk und Lyrik erschafft. Seine Solo-Auftritte sind eine mitreißenden Mischung aus Kabarett und Folk-Darbietung.

Eine wachsende Band

Die Formation Angelika Express startete vor rund zehn Jahren als Trio, mittlerweile sind die Kölner zu fünft unterwegs. Und haben richtig Bock sich auf das Gastspiel in Düsseldorf am Donnerstag. „Wir freuen uns scheckig darauf, unseren ersten richtigen Auftritt seit Pandemiebeginn in Düsseldorf zu spielen“, sagt Frontmann Robert Drakogiannakis. „Mit der für uns als Kölner eigentlich verbotenen Stadt verbindet uns musikalisch irre viel. Hier entstand unser allererstes Album, hier agieren viele hochgeschätzte Kolleginnen und Wegbegleiter.“ Und auch kein Geringerrer als Tote Hose Campino macht Werbung für Angelika Express und setzt auf Städtenachbarschaft: „ Campino: „Hohes Tempo, gewaltige Energie, schöne Melodien und jede Menge Texte zum Mitsingen. Nach dem Dom der zweite Grund, vielleicht auch einmal nach Köln zu fahren?“

Einlass: 18.30 Uhr - Beginn: 19.30 Uhr - Konzertende: 22 Uhr Location: VierLinden Open-Air, Siegburger Str. 25, 40591 Düsseldorf (Südpark) ,Tickets gibt es unter www.goldmucke.de.

