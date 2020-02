Düsseldorf. Übel beleidigt hat ein Polizist aus Bedburg-Hau (42) seine Kollegen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Er wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Kollegen bei Einsatz beleidigt – Geldstrafe für Polizisten

Weil er Kollegen übel beleidigt und Widerstand geleistet hat, ist gegen einen Polizisten aus Bedburg-Hau eine Strafe in Höhe von 4000 Euro verhängt worden. Das Amtsgericht in Düsseldorf erließ gegen den Beamten am Donnerstag einen Strafbefehl wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 42-Jährige gilt damit weiterhin als nicht vorbestraft.

Als der Prozess gegen den Polizisten mit 15 Minuten Verspätung losgehen sollte, war der pünktlich erschienene Angeklagte plötzlich verschwunden. Es gehe ihm nicht gut, sagte seine Verteidigerin. Daraufhin verhängte das Amtsgericht den Strafbefehl.

Polizist war nicht im Dienst und erheblich alkoholisiert

Der Beamte aus Bedburg-Hau hatte, das bestreitet seine Verteidigerin nicht, am Düsseldorfer Hauptbahnhof Kollegen beleidigt. Die waren nachts zu einem Handgemenge zweier Männer gerufen worden, die in Streit geraten waren. Der 42-Jährige war dagegen in seiner Freizeit unterwegs. Er sei „erheblich alkoholisiert“ gewesen, notierten seine Kollegen. Einen Atemalkoholtest habe er verweigert. Als die Polizisten im Einsatz ihn in Gewahrsam nahmen, habe er Widerstand geleistet. So gaben es die Beamten zu Protokoll.

Der Angeklagte habe sich zwischen seine Kollegen gestellt und trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernt. Stattdessen sei er aggressiv geworden, hieß es in der Anklage. „Was willst du denn von mir? Pack mich nicht an, sonst fängst du dir ein paar!“, habe er gedroht. Dann habe er einen Polizisten als „Wichser“, „Spasti“ und „Hurensohn“ beleidigt.

Dem Polizisten droht ein Disziplinarverfahren

Nur mit Verstärkung habe der 42-Jährige überredet werden können, den Einsatzort zu verlassen. Kurze Zeit später sei er aber erneut aufgetaucht und habe die Polizisten wieder provoziert. Schließlich sei er von seinen Kollegen gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. „Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Morgen zahlt ihr dafür“, soll er dabei gesagt haben.

Weil der in Abwesenheit verhängte Strafbefehl auf 80 Tagessätze lautet, bleibt er unter der Grenze, ab der er als Vorstrafe ins Strafregister des Beamten eingetragen würde. Ihr Mandant werde ihn wohl akzeptieren, sagte die Verteidigerin nach Rücksprache mit dem 42-Jährigen. Dem droht nun noch ein Disziplinarverfahren. (dpa)