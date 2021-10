Schiedsrichter Seyit C. lag nach der brutalen Attacke eines Spielers in der Uni-Klinik. Bei dem Schlag wurde sein Kehlkopf geprellt. Dabei hatte der Schiedsrichter noch Glück im Unglück. Er hätte bei der Attacke sterben können.

Amtsgericht Düsseldorf Lebensgefährliche Attacke in der Kreisliga: Urteil erwartet

Düsseldorf. Im Prozess um den Angriff auf einen Schiedsrichter soll in Düsseldorf das Urteil verkündet werden. Angeklagt ist ein 24-jähriger Fußballer.

Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Schiedsrichter in Düsseldorf wird am Dienstag um 9 Uhr das Urteil im Prozess gegen einen Hobby-Fußballer erwartet. Der 24-Jährige ist am Amtsgericht Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Ende September 2020 war in Düsseldorf bei einem Spiel der Kreisliga B zwischen Eller 04 und dem SV Garath der Schiedsrichter attackiert und lebensbedrohlich verletzt worden. Nachdem ihm der Referee in der 80. Minute nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte gezeigt hatte, soll der Angeklagte ausgerastet sein.

Fußballer soll 60-Jährigen mit Fäusten bewusstlos geschlagen haben

Statt das Spielfeld zu verlassen, soll der 24-Jährige dem 60-jährigen Schiedsrichter mit der rechten Faust gegen den Kehlkopf und dann mit der linken Faust gegen die Halsschlagader geschlagen haben. Das Opfer der Attacke ging bewusstlos zu Boden. Ärzte stellten eine schwere Kehlkopfquetschung fest. Der Mann lag zwei Tage im Krankenhaus.

Der Angeklagte bestritt gezielte Schläge - er habe den Schiedsrichter nur geschubst. Der Garather SV hatte den Handelsvertreter nach dem Vorfall aus dem Verein geworfen und ihm das Betreten der Sportanlagen verboten. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf