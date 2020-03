Die Stadt Düsseldorf bereitet in der Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertzstraße im Stadtteil Ludenberg eine Quarantänestation für Menschen aus der Region vor, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die rund 100 Menschen in der Unterkunft wurden bereits in andere Einrichtungen verteilt, hieß es dazu von der Stadt.

Wolfgang Gruß ist über das städtische Vorgehen entsetzt. Der 75-jährige pensionierte Realschullehrer unterrichtet insgesamt zwölf Flüchtlingskinder in der GGS Knittkuhl und bringt ihnen Deutsch bei. Nun sind fünf seiner Kinder weg – sie haben in der Unterkunft gelebt. „Bevor sie umgezogen wurden, saßen sie verstört und verweint im Unterricht und haben von mir eine Erklärung erwartet, warum sie ihre ,neue Heimat’ plötzlich verlassen müssen“, so Gruß.

Eine Vorbereitung war nicht möglich

Eine solche Antwort konnte er, der das seit 2016 macht, zunächst zwei Jahre als Ehrenamt und nun nebenamtlich, ihnen nicht geben. Das Leerziehen der Unterkunft kam anscheinend für alle ziemlich plötzlich. „Innerhalb von 48 Stunden und ohne jede Vorbereitung mussten sie da raus.“

Dabei handele es sich auch um Kinder, die gerade wieder Fuß gefasst hatten und gut in ihren Klassen integriert waren, Freunde gefunden haben und „wieder Vertrauen gefasst nach all dem Schrecklichen, was sie teilweise erleben mussten“. Diese Kinder seien nun mit ihren Familien im ganzen Stadtgebiet verteilt und sehen sich wieder in einer völlig fremden Umgebung, neue Schulen müssen gesucht werden.

Als die Kinder im Unterricht erzählt hätte, dass sie umziehen müssen, konnte er das zunächst gar nicht glauben. Die Grundschule Knittkuhl sei über diese Maßnahmen auch überhaupt nicht informiert gewesen, kritisiert Gruß. „Das ist alles ein Desaster.“

Und das alles wegen Corona. „Das Thema wird ja gerade sehr hoch gezogen“, findet Gruß. Und nun werde rücksichtslos gehandelt. „Niemand hat sich aber Gedanken gemacht, was das für die Kinder bedeutet. Sie müssen nun noch einmal von vorne anfangen.“ Auch dass das fast in einer Nacht- und Nebelaktion passiert ist, kritisiert er. „So konnte man die Menschen nicht darauf vorbereiten.“ Der pensionierte Lehrer sei einmal sehr stolz darauf gewesen, „dass diese Stadt in sehr umsichtiger und verantwortungsvoller Weise mit der Flüchtlingsproblematik umgegangen ist und umgeht. Jetzt bin ich nur noch wütend und traurig.“

Bezirksbürgermeister kann die Kritikpunkte durchaus verstehen

Bezirksbürgermeister Karsten Kunert (SPD) findet es zwar bedauerlich, dass vielleicht gerade geknüpfte Verbindungen und Beziehungen auseinandergebrochen werden, dennoch hält er die Quarantäne-Station für einen wichtigen Schritt. „Ich bin froh, dass sich die Stadt früh vorbereitet, auch wenn es natürlich diese verständlichen Kritikpunkte gibt“, so Kunert.

Auch über die Bergische Kaserne als Quarantäne-Station hätte man nachdenken können – wenn man denn Zugriff darauf hätte. „Sie ist jedoch leider eine Bundesimmobilie“, so Kunert.

FDP: „Keine unmenschliche Sache“

Auch Sönke Willms-Heyng, FDP-Politiker im Stadtbezirk 7, hält die Schaffung der Station für wichtig, auch wenn man es so machen sollte, „dass das niemanden schadet“. Er glaubt zudem, dass ein „Umzug der Kinder und Familien innerhalb von Düsseldorf keine unmenschliche Sache“ ist.

Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Integration und Migration, möchte dazu nichts sagen und verweist darauf, dass diese Maßnahme im Krisenstab beschlossen wurde.