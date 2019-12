Leise Worte mit großer Wirkung

Es ist immer ratsam, die eigenen Worte mit Bedacht zu wählen. Ein falscher Satz zur falschen Zeit am falschen Ort kann fatale Folgen haben für den, der ihn spricht. Doch darüber machen sich vermutlich die wenigsten Spaziergänger, die bei -Sonnenschein am Rheinufer flanieren, Gedanken. Zu Recht! Grundsätzlich sind sie auf der sicheren Seite, was ihre vertraulichen Gespräche angeht. Nur für eine Stelle in unmittelbarer Nähe des nordrhein-westfälischen Landtags gilt das nicht. Denn wer hier am falschen – oder am richtigen – Fleck steht, mag noch so leise flüstern – sein gesprochenes Wort wird trotzdem für fremde Ohren bestens zu hören sein.

„Dieses Amphitheater funktioniert genau wie die großen Versionen“

Celia Vich weiß genau, wo sich dieser Punkt befindet. Die Stadtkennerin mit spanischen Wurzeln geht zielstrebig in die Mitte eines kleinen Amphitheaters zwischen Landtag und Rhein und stellt sich auf einen im Boden eingelassenen Kreis. Von da an ist jedes ihrer Worte auch noch auf den mehrere Meter entfernten Stufen des Halbrunds hervorragend zu verstehen. „Dieses Amphitheater funktioniert genau wie die großen Versionen, die die alten Römer oder Griechen gebauthaben. Es hat eine hervorragende Akustik, weil beim Bau einige wichtige Dinge berücksichtigt wurden“, erzählt sie. Als Gesangslehrerin kennt sie sich gut mit Tönen aus und damit, wie sie entstehen, sich ausbreiten und ihre Wirkung entfalten.

Celia Vich kennt den Punkt, wo sie sich hinstellen muss, um sich trotz leiser Stimme größtmöglichst Gehör zu verschaffen. Foto: Heike Thissen

„Die gute Akustik entsteht dadurch, dass die Stufen wie ein Filter für die tiefen Töne funktionieren. Dadurch werden Störgeräusche herausgefiltert und das Gesprochene klingt klar und deutlich zu den Zuhörern durch“,erklärt die Wahl-Düsseldorferin. Diese Technik machten sich schon die Römer in ihren antiken Theatern zunutze. In der Regel bestanden die Veranstaltungsstätten aus Halbkreisen, vor deren Bühne sich in passendem Abstand stufenförmige Sitzreihen erhoben. Unterteilt waren diese Tribünen durch horizontal und vertikal verlaufende Gänge. Eine große Rolle spielte dabei die so genannte Fadenregel des römischen Architekten und Architekturtheoretikers Vitruv (1. Jahrhundert v. Chr.), nach der die Stufen eine konstante Differenz in der Höhehaben müssen. Die Regel besagt, dass ein von der obersten bis zur untersten Stufegespannter Faden jede der oberen Kantenberühren muss. Damit war gewährleistet,dass sich der Klang konstant ausbreiten kann.

Dass die Düsseldorfer in den Genuss eines einwandfrei funktionierenden Amphitheaters kommen, verdanken sie Fritz Eller (1927-2018). Der deutsch-österreichische Architekt des nordrhein-westfälischen Landtags gilt als einer der Bedeutendsten seiner Zunft im Nachkriegsdeutschland. Er zeichnete nicht nur für den Regierungssitz am Rhein verantwortlich, sondern zum Beispiel auch für das Kölner Schokoladenmuseum, das Aachener Ludwig Forum und viele Hochhausbauten, die in den 1950er-Jahren entstanden. Beim Bau des Landtags in den Jahren 1982 bis 1988 drehte sich im wahrsten Sinne des Wortes alles im Kreis: Kreise und Kreissegmente prägen den Gebäudekomplex. Dadurch wollten Eller und seine Kollegen versinnbildlichen, dass bei einem Parlament die Räder ineinandergreifen wie bei einer Uhr: In der Mitte steht der kreisrunde Plenarsaal, darum herum sind wie Satelliten die kreisrunden Sitzungssäle angefügt.

Außen vor der Kantine des Landtags hat er diesen Gedanken weitergeführt – mit einem Halbkreis, in dem sich jeder Passant ganz einfach Gehör verschaffen kann, wenn er das denn möchte. Und nicht nur die Zuhörer auf den acht Stufen können den Sprecher gut verstehen. Auch er selbst hört sich so intensiv, als würde er Kopfhörer tragen. Das liegt an den Glaswänden der Kantine, die den Klang seiner Stimme zu ihm zurückwerfen.

Erinnerungen an die Speaker’s Corner in London

Das erinnert an die Speaker’s Corner in London, wo jeder politische Reden schwingen kann, der es will, solange er nicht das Königshaus kritisiert“, erkennt Celia Vich eine Parallele zur Hauptstadt Groß-britanniens. Doch während es die „Ecke der Redner“ am nordöstlichen Ende des Hyde Parks zu weltweiter Berühmtheit gebracht hat, stellt sich selten jemand auf den Kreis in der Mitte des Halbrunds neben dem Landtag, um die hervorragende Akustik dort zu nutzen. Nicht dass die Düsseldorfer nichts zu sagen hätten. Die meisten von ihnen wissen nur nicht, wo sie sich hinstellen müssen, um sich mühelos Gehör zu verschaffen.

Und so geht’s zu dem Amphitheater: Das kleine Amphitheater mit seiner besonderen Akustik befindet sich zwischen dem Gebäude des Landtags (Platz des Landtags 1) und dem Rhein genau vor der Kantine des Landtags.