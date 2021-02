Lob aus Düsseldorfs Politik für Flughafen-Finanzhilfe

Düsseldorf. Düsseldorfer Politiker sehen im Rettungspaket von 61.4 Millionen Euro richtige Entscheidung: Airport und seine Beschäftigten seien systemrelevant.

Eine Unterstützung von 61,4 Millionen Euro soll der Düsseldorfer Airport aus dem Rettungspaket von Bund und Ländern erhalten (NRZ von Samstag). Das wurde bereits in Berlin beschlossen, der Flughafen ist bereits informiert.

Rimkus: Richtig, dass sich der Bund beteiligt

Der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus unterstützt die Hilfen für den Flughafen. Die Infrastruktur dort und die Beschäftigten seien systemrelevant, betont Rimkus. Im ersten Lockdown blieb der Flughafen etwa geöffnet, „um Lieferketten nicht abbrechen zu lassen, die Flughafensicherheit zu gewährleisten und insbesondere deutsche Bürger aus der ganzen Welt nach Hause zu holen“. Allein in Düsseldorf seien rund zehn Millionen Euro pro Monat an sogenannten Vorhaltekosten am Flughafen angefallen, erklärt der Sozialdemokrat. Daher sei es nun richtig und notwendig, dass sich der Bund nun an den Kosten beteiligt. Hierfür sei eine 50:50-Kostenteilung zwischen Bund und Ländern vereinbart worden, erklärt Rimkus.

Auch der Düsseldorfer CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek begrüßt die Unterstützung. „Aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnen die Flughäfen einen dramatischen Einbruch im Passagierverkehr, in Düsseldorf sind es 75 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr“, so der Christdemokrat.

Flughäfen mussten offen bleiben

Dennoch mussten die Flughäfen im vergangenen Jahr offengehalten werden. „Ich freue mich, dass auf Bundesebene eine gute Lösung für die Flughäfen in Deutschland gefunden werden konnte“, betont Jarzombek.

Für den Flughafen Düsseldorf heißt das konkret, die sogenannten Vorhaltekosten für den Betrieb von März bis Juni 2020 werden einmalig in Höhe von 61 Millionen Euro ausgeglichen. Damit bekenne sich die Bundesregierung zu ihrer Verantwortung für die kritische Infrastruktur in Deutschland – und auch in Düsseldorf - und sichert die zahlreichen Arbeitsplätze, die unmittelbar und mittelbar mit der Luftverkehrswirtschaft vor Ort verbunden sind, so Jarzombek.

Die Flughafen-Eigner Stadt Düsseldorf und Airport Partners reagierten, wie berichtet, mit dem Verzicht auf die Gewinnausschüttung für 2019, was 60 Millionen Euro für die Stabilisierung des Unternehmens brachte. Auch wurde dem Vernehmen nach mittels eines Gesellschafterdarlehens das Eigenkapital um 100 Millionen erhöht, um die Kreditwürdigkeit des Flughafens zu erhöhen.