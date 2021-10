Lotta aus Düsseldorf ist auf dem Sprung zum Ninjastar

Düsseldorf. 13-Jährige aus Düsseldorf ist ab 10. Oktober bei der RTL-Show „Ninja Warrior Germany Kids“ dabei. Zuhause im Garten hat sie schon fleißig geübt.

Es geht um Griffkraft, Sprungkraft, Ausdauer, Koordination und vor allem um Kampfgeist – alles Fähigkeiten und Eigenschaften, mit denen die 13-jährige Lotta Kokemohr aus Düsseldorf auftrumpfen kann. Und weil das so ist, werden wir sie alle bald im Fernsehen auf RTL bestaunen können – bei der Kinder-Ausgabe der beliebten Ninja Warrior-Show, bei der es darum geht, möglichst fehlerfrei einen knallharten Kletter-, Kraft- und Springparcours zu überstehen. Die Teilnehmer dieser Show sind mittlerweile in Deutschland kleine Fernsehstars.

Und deshalb zeigt sich Lotta auch nicht ganz unaufgeregt. „Ich habe bei uns im Garten aber viel geübt“, sagt die Gymnasiastin, deren Lieblingsschulfach natürlich „Sport und nichts anderes“ ist. Im Garten? „Ja, da hat mir mein Papa zusammen mit meinen beiden Opas Heri und Ludger einen eigenen Hindernisse-Parcours gebaut.“ Mit allem drum und dran, sogar die bei „Ninja Warrior“ so beliebte „Himmelsleiter“ steht dort im Grünen. Und wenn sich Lotta beim Training mal leicht verletzen sollte, ist der Experte direkt zur Stelle. Vater Tobias Kokemohr ist Orthopäde.

Von den RTL-Leuten wird sie „Killerküken“ genannt

„Ninja Warrior Germany Kids“ geht jetzt in die zweite Staffel – die acht neuen Folgen werden ab 10. Oktober sonntags am Vorabend ausgestrahlt. In der zweiten Staffel kämpfen 40 Kids im Alter von zehn bis 13 Jahren in vier Vorrunden, zwei Halbfinals und einem großen Finale (aufgeteilt in zwei Shows) gegen den Parcours und um den Titel. Laura Wontorra ist erstmalig als Moderatorin bei den Kids dabei, während die Läufe vom bewährten Duo Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert werden.

Lotta im Handballdress.

In der ersten Folge treten zehn Kids aus den Teams von fünf „Ninja-Coaches“ an. Lotta ist dabei. Sie gehört zum Team von Trainerin Arleen Schüßler. Lotta ist beliebt, sie wird von RTL als „Killerküken“ ins Rennen geschickt. Mit dieser etwas comic-haften Beschreibung kann sich die gebürtige Düsseldorferin anfreunden. „Damit habe ich kein Problem“, sagt sie. Schaut man sich ihr RTL-Bewerbungsvideo, ist schnell klar, was mit „Killerküken“ gemeint ist: volle Power, großer Ehrgeiz und ein Blick, der einem das Fürchten lehren kann...

Als Handballerin sorgt sie für Gefahr bei den Gegnern

Die Allrounderin trainiert nicht nur an selbst gebauten Ninja-Hindernissen im Garten, sie geht auch mit Familienhund Legolas – genannt Lego – joggen und spielt zudem Handball der C-Jugend-Mannschaft des Haaner TV. In ihrem Team sorgt sie als Rückraumspielerin oder Linksaußen für Gefahr bei der gegnerischen Mannschaft. Sie erzielt dabei auch viele Tore.

In Folge 1 am Sonntag, 10. Oktober, noch dabei: May-Lin, Younes, Lisa, Luka, Leander, Noah, Tobias und Jonna. Wer von ihnen schafft es bis ins Halbfinale? Lotta will auf jeden Fall alles geben. „Ich versuche so weit zu kommen, wie es geht“, sagt sie zuversichtlich.

Ihr Herzenswunsch ist ein neuer Parcours

Im großen Finale treten dann irgendwann die zehn besten Mädchen und Jungen gegeneinander an. Das stärkste Trio steht am Ende vor dem „Mini Mount Midoriyama“. Der oder die Schnellste am Mount bekommt als Siegprämie 5000 Euro Ausbildungsförderung und einen Herzenswunsch erfüllt. Die Kids auf den Plätzen zwei und drei bekommen ebenfalls jeweils einen Herzenswunsch erfüllt.

Und was ist Lottas Herzenswunsch? „Ein Ninja-Parcours für den Garten“, sagte das Killerküken Kokemohr. „Diesmal einen richtig großen.“

