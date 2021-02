Kriminalität Männer überfallen in Düsseldorf 19-Jährigen mit Pfefferspray

Düsseldorf. Zwei Männer sollen einen 19-Jährigen überfallen und ihn mit Pfefferspray bedroht haben. Er konnte sich jedoch wehren und entkommen.

Zwei Männer haben laut Polizei am frühen Montagabend gegen 18.30 Uhr in Düsseldorf-Gerresheim einen 19-jährigen Mann im Bereich Hallesche Straße überfallen und versucht, ihn auszurauben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der 19-jährige Mann um 18.27 Uhr an der Haltestelle Sichelstraße in Gerresheim aus einem Rheinbahnbus gestiegen. Von dort ging er den Fußweg, parallel zur Halleschen Straße, in Richtung Dreher Straße entlang.

Nach 30 Metern sei plötzlich ein Mann auf ihn zugekommen, hielt ihm ein Pfefferspray vor das Gesicht und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Als er der Aufforderung nicht nachkam, sprühte ihm der Täter Pfefferspray ins Gesicht. Gleichzeitig näherte sich dann ein Komplize von hinten, riss den 19-Jährigen zu Boden und schlug dann mit einem unbekannten Gegenstand auf ihn ein. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung konnte sich der Düsseldorfer aus der Situation befreien und leicht verletzt entkommen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und sprach mit einer rauen Stimme. Er war mit einer schwarzen Kapuze, einer schwarzen Stoffmaske sowie mit einer Strickjacke mit silbernem Reißverschluss und weißer Reißverschlussnaht bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 18 bis 25 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß und hatte blaue Augen. Er trug eine schwarze Stoffmaske und war komplett in schwarz gekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0211-870 0.