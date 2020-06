Mann brennt an Düsseldorfer Bushaltestelle – Lebensgefahr

Ein Mann brannte in Düsseldorf. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Düsseldorf. Ein Mann stand am 2. Mai an der Haltestelle „Düsseldorf-Eller S“ in Flammen. Die Polizei ermittelt.

Dramatische Szenen an der Bushaltestelle „Düsseldorf-Eller S“ am Dienstag: Nach ersten Informationen stand ein Mann an der Haltestelle in Flammen. Der Mann wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, es besteht Lebensgefahr.

Während der Einsatzmaßnahmen versammelte sich eine große Anzahl an Schaulustigen an den Absperrungen und auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Discounters. Die Hintergründe sind derzeit völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in sämtliche Richtungen.