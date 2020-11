Maskenpflicht: „Bürger müssen verstehen, was gemeint ist“

Die Stadt muss ihre Masken-Verfügung überarbeiten. Ein Bürger hatte gegen diese geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen (NRZ berichtete). Die Richter sagten in ihrer Begründung, dass es für den Bürger anhand unbestimmter Kriterien nicht möglich sei, immer zu erkennen, wann welches Verhalten gefordert sei. Die für das fast gesamte Stadtgebiet geltende ursprüngliche Verfügung war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Oberbürgermeisters Stephan Keller (CDU).

Über Verständnis wächst Akzeptanz

Über das Urteil wundern sich in Düsseldorf indes die Politiker. Vor allem, dass es eben nicht „generell getroffen wurde, sondern nur für den Klagenden gilt“, so der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus. Es sei jedoch richtig, dass die Stadt nun darauf reagiere. Denn die alte Verfügung sei für den Bürger tatsächlich zu unklar. „Die Menschen müssen verstehen, was gemeint ist. Darüber wächst dann die Akzeptanz“, so der Sozialdemokrat. Es dürfe dabei aber auch keinen „übertriebenen Aktionismus geben“.

„Große Sympathien“ für das Tragen einer Maske außerhalb des Hauses hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Frontfrau der Düsseldorfer FDP. „Es ist für die Bürger nämlich mehr als kompliziert, wenn das Maskentragen in den Straßen Düsseldorfs unterschiedlich gehandhabt wird.“ Umso überraschter sei sie, dass OB Keller und Ordnungsdezernent Zaum – beides Juristen – „das handwerklich nicht wirklich überzeugend auf den Weg gebracht haben“.

„Ursprüngliche Verfügung in Eile entstanden“

Der CDU-Fraktionschef Rolf Tups glaubt hingegen, dass die Art der ursprünglichen Verfügung der Tatsache geschuldet ist, dass sie in Eile entstanden ist. Schließlich seien die Fallzahlen vor gut einer Woche stark steigend gewesen, jetzt auf einem hohen Niveau stagnierend. Und die Maske sei ein einfaches Mittel, um sich und andere zu schützen, so Tups weiter. „Die Maskenpflicht schadet ja auch niemanden, und die Verwaltung macht das auch nicht, um die Bürger zu ärgern, sondern zu schützen.“

Der Düsseldorfer Landtagsabgeordnete der Grünen, Stefan Engstfeld, findet es auch gut, dass die Stadt die Kritikpunkte des Gerichts und der Bürger aufgenommen hat und die Allgemeinverfügung überarbeitet. „Es kann halt nicht sein, dass die Verfügung so unpräzise formuliert ist, gerade wenn man bei Verstoß so viel Bußgeld zahlen muss“, so Engstfeld.

Maskenpflicht in Grundschulen gefordert

Gleichzeitig gibt es auch Forderungen nach einer Maskenpflicht in Grundschulen von Bildungsministerin Anja Karliczek. Befürwortet wird das etwa auch von Sylvia Burkert vom Leitungsteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Düsseldorf . Viele Schulleitungen würden das gerne umsetzen, es fehle aber eine Verordnung, so Burkert. So lange es keine gibt, beruhe das auf Freiwilligkeit. Die Schüler seien aber durchaus an das Tragen einer Maske gewöhnt, so Burkert. Dies sei zudem sinnvoll, da es in vielen Schulen noch keine Luftfilter oder eine CO2-Ampel gebe. Auch der Abstand von 1,50 Meter könnte bei Präsenzunterricht nur schwerlich eingehalten werden, so die Gewerkschafterin.

In der GGS Sonnenstraße in Oberbilk stehe man immer im Austausch mit den Eltern über Verordnungen und das aktuelle Geschehen, so Rektor Kornelius Knettel. Viele der Eltern geben ihren Kindern daher auch schon Masken mit zum Tragen, „das passiert aber eben freiwillig“. Für die Kinder sei das zudem gar nicht so ungewohnt mehr, eine Maske zu tragen. „Sie wachsen damit quasi gerade auf“, so Knettel, der die Maskenpflicht für sinnvoll hält.

Eltern- und Lehrerschaft bilden in der Frage nach der Maskenpflicht für Grundschulkinder das gesamte Meinungsspektrum ab, sagt Claudia Dagen, Leiterin der Elsa-Brandström-Schule in Unterrath. Es gebe Gründe dafür und dagegen, so Dagen. „Wenn die Kinder die Maske 27 Mal anfassen und zwischendurch mal ablegen, ist das sicher auch nicht so förderlich. Trotzdem ist das Tragen besser als nichts“, so Dagen. Zumal gab es eine Anordnung dazu vor den Ferien von der Stadt. Doch dann sei das Landesrecht gekommen, seitdem beruht das auf Freiwilligkeit.

Rolf Tups sieht da auch die Eltern in der Verantwortung. „Sie sollen ihren Kindern keine Angst machen, aber verständlich machen, dass es gerade kein anderes Mittel gibt.“

Stefan Engstfeld hingegen plädiert dafür, dass Schulen das individuell entscheiden dürfen.