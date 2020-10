Massendefekt feiern 20-Jähriges mit Fortuna-Kollektion

„Die Ruhe merkt man dem Album an,“ ist Sebi Beyer überzeugt, als er über die neue Platte „Zurück ins Licht“, spricht. Das klingt aus dem Mund des Sängers der Band „Massendefekt“ überraschend, steht die Gruppe doch seit zwei Jahrzehnten für überzeugenden Punkrock. Und der wird spontan nur sehr bedingt mit Ruhe assoziiert. Doch zum Bandjubiläum haben die Musiker im vergangenen Jahr an der Niederländischen Küste an ihrem aktuellen Tonträger gearbeitet. Parallel wurde Zusammenarbeit mit Fortuna eine Kollektion erstellt.

Mit dem Opa im Rheinstadion

„Wir hatten von Fortuna zum Bandjubiläum ein besonderes Shirt geschenkt bekommen,“ erzählt Beyer zum Anstoß, das bewährte Skelettmotiv „Old Sebi“ nun auch auf Stadion kompatible Kleidung zu drucken. Die Musiker haben eine enge Beziehung zum Verein, auch wenn am Bass mit Mike Duda ein Gladbach-Fan spielt.

Sebi Beyer verdankt als gebürtiger Düsseldorfer seine andauernde Liebesbeziehung zur Diva seinem Opa. „Ich habe mein erstes Fortuna-Spiel, unter Ristic, damals mit meinem Opa im alten Rheinstadion gesehen. Ich habe mich sofort verliebt und bin seitdem Fan. Diverse Male bin ich mit auf- und abgestiegen, habe immer mitgefiebert und auch oft geflucht.“ Und er fügt hinzu: „Jetzt ist es zur Zusammenarbeit mit meinem Verein gekommen, ein Traum!“

Band erfüllt sich Träume

Einen anderen Traum erfüllte sich die Band im vergangen Jahr. „Schon immer, wollten wir jenseits unseres Alltags zusammen an einer Platte arbeiten,“ sagt Beyer. Für „Zurück ans Licht“ haben sie sich mit ihren Familien nebst Hund für eine Woche in ein Ferienhaus nach Holland zurück gezogen. „Da konnten wir morgens direkt anfangen an unseren Ideen zu arbeiten,“ sagt Sebi Beyer zufrieden.

Die Bandmitglieder haben alle einen beruflichen Alltag. Darum ist es ein Unterschied, ob sie sich nach Feierabend treffen oder ob sie ihren Kopf für die Musik frei haben. Massendefekt füllen mittlerweile große Hallen, waren als Vorgruppen bei AC/DC oder den Toten Hosen unterwegs. „Wir haben auch drei Mal im AK 47 gespielt. Das war jedes Mal sehr gut,“ sagt der Frontmann.

Auftritte trotz Pandemie

Wie lange der letzte Live-Auftritt zurück liegt? „Das ist gar nicht so lange her,“ antwortet Beyer. Trotz der Pandemie konnten sie auftreten. „Wir waren im Autokino Oberhausen und beim Open Flair in Hessen.“ Die Zuschauer durften zu dem Zeitpunkt die Autos verlassen und konnten so, wenn auch auf Distanz, ein Feed Back geben. Trotzdem bedauern es Massendefekt sehr, dass sie ihr diesjähriges „Heimspiel“ in der Mitsubishi Electric Halle absagen mussten. Es soll am 18. Dezember 2021 nachgeholt werden. Den Tourstart zum neuen Album haben sie optimistisch für Mitte März geplant.

Die Fortuna-Massendefekt-Kollektion umfasst zwei Herren- und ein Damen-Shirt, einen Zipper sowie einen Fanschal und ist ab sofort online und ab heute im F95-Fanshop am Burgplatz erhältlich.