Mehr als 200 Biker auf Düsseldorfer Supermarkt-Parkplatz

Düsseldorf. Kaufmann David Hegemann hatte nur mit 50 Motorradfahrern gerechnet, verliert deswegen eine Wette und spendet 2000 Euro an „Biker4Kids“.

Damit hatten der Düsseldorfer Kaufmann David Hegemann und sein Team vom Rewe-Markt an der Reisholzer Straße nicht gerechnet: Mehr als 200 Biker kamen auf seinen Parkplatz im Stadtteil Lierenfeld. Zeitweise musste der Zustrom sogar gestoppt werden.

Der Parkplatz des Düsseldorfer Rewe-Marktes mit den Motorrädern. Foto: oh

Bei 200 Bikern aufgehört zu zählen

Vorausgegangen war ein Wettaufruf des Kaufmanns: Sollte die Motorradfahrer-Organisation Biker4Kids es schaffen, 50 motorradbegeisterte Menschen am 27. Oktober um 18 Uhr auf dem Parkplatz zu versammeln, spendet er 1000 Euro an den Verein. Und sie haben es geschafft: „Wir haben bei 200 Bikern aufgehört zu zählen. Das war einfach ein überwältigender Anblick. Ein echter Gänsehautmoment“, sagt David Hegemann. Hegemann war von der Gesamtsituation so überwältigt, dass er die Spendensumme kurzerhand auf 2000 Euro verdoppelt hat. „Das haben sich Biker4Kids redlich verdient“, sagt er. Mir der Spende unterstützt Biker4Kids den Deutschen Kinderhospizverein in Düsseldorf. (gömi)

