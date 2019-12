Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Anfragen bei Verbraucherzentrale zum Klimaschutz

Dass das Interesse der Bürger am Klimaschutz zunimmt, ist vielerorts zu beobachten. Viele melden sich dafür auch bei der Verbraucherzentrale. Gerade bei der Energie- und der Umweltberatung spielt das Thema eine immense Rolle. „Wir hatte im November so viele Anfragen wie noch nie“, sagt Reinhard Loch, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Im Jahresmittel gehe er von einem Plus von 30 Prozent bei den Anfragen aus. Im zweiten Halbjahr 2019 sei die Anfrage zudem noch einmal größer als im ersten Halbjahr. Das mache sich auch bei den Wartezeiten bemerkbar. So musste manch einer, der eine Energieberatung zuhause bekommen wollte, acht Wochen warten. Vorher waren es meist nur zwei bis drei Wochen. Als Grund für die verstärkte Nachfrage nennt Loch die „öffentliche Präsenz“ des Themas, aber auch die verbesserten Förderprogramme, die einen Anreiz bieten. Gleichzeitig spielt auch eine gewisse Verunsicherung eine Rolle – gerade bei Bürgern, die noch einen Ölkessel zuhause haben.

Bei der Umweltberatung gibt es u.a. Tipps zum nachhaltigen Einkaufen. Sie beraten auch, wie man einen guten Stromanbieter wählt, klimafreundlich mobil ist, klimaschonend und gesund isst und fairen Handel unterstützt. (KG)