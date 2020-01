Mehr nachhaltige Büro-Gebäude in Düsseldorf geplant

Im Rahmen des 2019 ausgerufenen Klimanotstands soll Düsseldorfs Infrastruktur nachhaltiger werden. Das gilt auch für den Gebäudebau, denn neben dem Bereich Verkehr lässt sich im Bausektor das meiste CO2 einsparen. Deshalb wollen Stadt, als auch Immobilienberatungen nachhaltiges Bauen stärker in den Fokus nehmen. Dazu gehören nicht nur die Sanierungen alter Gebäude, sondern auch Konzepte, die den komplett CO2-neutralen Neubau von großflächigen Projekten vorsehen.

Bei Büroflächen sehen Investitionen in nachhaltiges Bauen mau aus

Gerade im Bereich Büroflächen – ein stetig wachsender Immobiliensektor in Düsseldorf – sehen Investitionen in nachhaltiges Bauen derzeit noch mau aus. „Düsseldorfs Büromarkt muss nachhaltiger werden. Es gab 2019 keine Anmietungen in CO2-neutralen Immobilien. Die Nachfrage ist groß, das Angebot sowohl an neuen Projekten als auch revitalisierten Bestandsgebäuden jedoch nicht vorhanden“, sagt Martin Becker von der Immobilienberatung JLL. Das Unternehmen, welches eine Zweigstelle in Düsseldorf hat, will deshalb vermehrt Investoren dazu bewegen, Geld in nachhaltige Gebäude zu stecken.

Auch die Stadt will in Zukunft Investoren stärker motivieren, in ressourcenschonende Gebäude zu investieren. Mittlerweile kommt deutlich mehr Bewegung ins Spiel: „Werden städtische Grundstücke verkauft, so kann von den Investoren ein energetisches Konzept eingefordert werden.

Im Abwägungsprozess obliegt es dann der Stadt, sich für ein nachhaltiges Umsetzungskonzept einzusetzen, wie es etwa bei der Entscheidung zu „The Cradle“ von Interboden im Medienhafen geschehen ist“, so Stadtsprecher Volker Paulat.

„The Cradle“ setzt auf Holzhybridbauweise

Bei „The Cradle“ handelt es sich um ein großflächiges Bürogebäude, welches am Medienhafen entstehen und auf eine Holzhybridbauweise setzen soll. Dabei können einzelne Bauelemente nach Gebrauch wiederverwendet werden. Nicht recycelbare Materialien sollen reduziert werden, ebenfalls sollen optimierte Produktionsprozesse in der Summe zu einer besseren CO2-Bilanz beitragen. Spätestens 2022 soll das Projekt fertig sein.

Doch nicht nur neue Gebäude stehen im Fokus der Energieverbesserung: auch Altbauten sollen nach dem Willen der Stadt ein Lifting bekommen und zukünftig mehr CO2 einsparen.

Mit Blick auf den von der Bundesregierung neu eingeführten Steuerbonus für klimafreundliche Umbauten rechnet die Industriegewerkschaft mit Tausenden zusätzlichen Sanierungen. „Das Potenzial in der Stadt ist riesig. Aktuell sind hier 52.500 Gebäude älter als 40 Jahre. Viele von ihnen haben eine katastrophale CO2-Bilanz“, sagt Doris Jetten, Bezirksvorsitzende der IG Bau Düsseldorf.

Zuschüsse für die Sanierung

Die Stadt bietet daher mit einem Programm namens „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten“ Zuschüsse für die Sanierung veralteter Bestandsgebäude. „Vom nicht isolierten Dach bis zu zugigen Fenstern – ein unsaniertes Haus belastet die Umwelt und treibt die Heizkosten nach oben“, betont Jetten von der IG Bau.

Gerade mit Blick auf den Steuerbonus rät die Industriegewerkschaft Eigenheimbesitzern, den Antrag auf die neue steuerliche Förderung möglichst rasch zu stellen. „Wichtig ist auch, sich frühzeitig um Handwerker zu kümmern. Dachdecker und Co. haben teils schon jetzt volle Auftragsbücher für 2020.“