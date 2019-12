Düsseldorf. Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag musste die Polizei zu 626 Einsätzen ausrücken. Auch mehr Unfälle auf Autobahnen.

Mehr Polizeieinsätze in Düsseldorf als im Vorjahr

Während andere besinnlich Weihnachten feierten, mussten Polizei und Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken – und das häufiger als im Vorjahr.

Insgesamt zu 626 Einsätzen im Stadtgebiet Düsseldorf (2018: 548) wurde die Polizei zwischen 24. Dezember, 18 Uhr, und 26. Dezember, 8 Uhr, gerufen. Allein 111 Mal (2018: 116) schritten sie am Heiligen Abend ein.

Deutlich mehr Einsätze am 1. Weihnachtstag

Die Zahl der Einsätze am 1. Weihnachtstag war mit 432 deutlich höher als im vergangenen Jahr (2018: 354) und lag damit auf dem Niveau von 2017. Bis 26. Dezember um acht Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei dann noch einmal 83 Einsätze (2018: 78). Zum Vergleich: Die Leitstelle bearbeitet an einem normalen Arbeitstag etwa 700 Einsätze.

Die Zahlen im Einzelnen: In 53 Fällen (2018: 39) mussten die Polizisten bei Streitigkeiten schlichtend eingreifen. Sie mussten diesmal keine (2018: 5) Schlägereien beenden, dafür aber 26 (2018: 16) Körperverletzungsdelikte aufnehmen. 32-mal (2018: 14) wurde randaliert. Ausschließlich Männer (14) mussten in der Folge in Gewahrsam genommen werden. Im vergangenen Jahr waren es noch acht Männer und zwei Frauen, die am Jürgensplatz zur Besinnung kommen durften.

25 Einbrüche verzeichnete die Polizei

Auf den Düsseldorfer Straßen kam es zu sieben (2018: 1) Unfällen, bei denen Menschen verletzt wurden. Bis zum Morgen des 2. Weihnachtstages nahmen die Polizisten insgesamt 33 (2018: 39) Verkehrsunfälle auf. Die Beamten der Kriminalwache wurden bislang zu 25 (2018: 18) Einbrüchen gerufen.

Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf rückten die Beamten zu 147 (2018: 141) Einsätzen aus. Sie mussten 30 (2018: 11) Unfälle aufnehmen, bei denen vier Menschen (2018: 1) verletzt wurden.

17 Feuermeldungen bei Feuerwehr eingegangen

Die Feuerwehr rückte insgesamt zu 17 Feuermeldungen (Vorjahr: 29 Feuermeldungen) aus. Keine dieser Meldungen war jedoch ein größerer Brand, vielmehr handelte es sich um überwiegend kleinere Brände sowie ausgelöste Brandmeldeanlagenbedient. Bei vier Einsätzen wurden die Mitarbeiter zu ausgelösten Heimrauchmeldern, die aufgrund von angebrannten Essen alarmierten, gerufen. Zwei Personen konnten dabei durch die Einsatzkräfte aus ihren Wohnungen frühzeitiggerettet werden, wovon eine Person mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Im gleichen Zeitraum wurden die Einsatzkräfte zu 31 Technische Hilfeleistungen (18 Technische Hilfeleistungen) gerufen.

Im städtischen Rettungsdienst wurden 365 Notfalleinsätze (Vorjahr: 361 Notfalleinsätze) sowie 246 Krankentransporte (231 Krankentransporte) von der Feuerwehrleitstelle disponiert. Bei 105 Einsätzen rückte der Notarzt zur Unterstützung aus (101 Notarzteinsätze).

Neben dem Einsatzgeschehen wurden weiterhin zusätzliche Mitarbeiter für die Sicherheit der zahlreich stattfindenden Veranstaltungen an den Weihnachtstagen als Brandsicherheitswache entsendet.

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages waren noch Einsatzkräfte am Robert-Lehr-Ufer im Einsatz, wo es bei einem kleinen Sportboot, welches am Bootssteg anliegt, zu einem Wassereinbruch kam und dieses zu sinken drohte. Es befanden sich keine Personen darauf. Bis Redaktionsschluss wurde noch versucht, das Boot zu sichern, anzuheben und einen weiteren Wassereinbruch zu verhindern.