Meldepflicht im Gesundheitswesen in Düsseldorf bis 15. März

Düsseldorf. Bis zum 15. März müssen Einrichtungen im Pflege- und Gesundheitswesen melden, ob alle Mitarbeiter geimpft sind.

Die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht tritt auch in NRW am 16. März in Kraft. Demnach dürfen Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen nur noch tätig sein, wenn sie gegen Corona vollständig geimpft, genesen sind – oder wenn sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. „Wir haben eine sehr hohe Impfquote in diesen Einrichtungen“, erklärt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der aber auch weiß, dass es keine 100 Prozent sind.

Gesundheitsamt stellt ein Team auf, dass sich mit dem Thema Impfpflicht beschäftigt

„Die Arbeitgeber in diesem Bereich sind aufgefordert bis zum 15. März den Impfstatus in ihrer Einrichtung dem Gesundheitsamt zu melden. Dann wird dieses aktiv, um Maßnahmen zu ergreifen und mit den Betroffenen, die der Impfpflicht nicht nachkommen, zu sprechen. „Es muss natürlich gewährleistet sein, dass der Betrieb in den Einrichtungen aufrecht erhalten werden kann“, sagte Hintzsche. Das Gesundheitsamt wird ein Team einrichten, dass sich mit dem Thema Impflicht in diesen Einrichtungen beschäftigen wird. Wie groß das Team wird, ist abhängig von den Zahlen an Ungeimpften, die dann dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden.

Angebot für Ukraine-Flüchtlinge

Da in Düsseldorf derzeit im Schnitt 300 Menschen pro Tag geimpft werden, kann auch den Geflüchteten aus der Ukraine, die Düsseldorf erreichen, ein Impfangebot gemacht werden. Da muss nicht aufgestockt werden, da die Möglichkeit von 2.000 Impfungen pro Tag in Düsseldorf besteht. „Bisher haben 90 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine bei uns angekommen sind, dieses auch für sie kostenlose Angebot genutzt“, erklärt Hintzsche.

Oberbürgermeister Stephan Keller ist froh, dass an den aktuellen Corona-Zahlen kein Karnevalseffekt abzulesen sei. „Es sind zwar immer noch wachsende Zahlen zu vermelden, die Steigerung schwächt sich aber ab“, sagt Düsseldorfs OB, der 849 Neuinfektionen bekanntgab und von einer 7-Tage Inzidenz von 1127,6 berichtete. 205 Personen befinden sich derzeit wegen Corona in Düsseldorfer Krankenhäusern, neun Patienten müssen davon beatmet werden.

Fortuna darf sogar wieder 38.500 Zuschauer zulassen

Seit vergangenem Freitag gibt es weitere Lockerungen. Davon profitieren Hotels und Restaurants, die nun nur auf 3G achten müssen. Das gilt auch für Freiluftveranstaltungen im Kultur- und Sportbereich. Fortuna darf gegen den HSV (19. März) 38.500 Zuschauer begrüßen.

