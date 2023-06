Messerattacke in Düsseldorf: War die E-Zigarette schuld?

Zu einem versuchten Tötungsdelikt durch einen 15-Jährigen gibt es neue Details. Die Inhaltsstoffe einer E-Zigarette könnten eine Rolle spielen.

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Montagnachmittag, 5. Juni, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun den aktuellen Ermittlungsstand veröffentlicht. Ein 13-Jähriger erlitt in der Siegburger Straße Stichwunden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Ermittler erklären, wie die Tat abgelaufen sein könnte

Die Ermittler schildern den Tathergang nun so: Der Tatverdächtige und das spätere Opfer waren untereinander bekannt und befanden sich offenbar gemeinsam als Teil einer kleinen Gruppe von jungen Menschen am Tatort. Der 15-Jährige soll dann mehrmals an einer E-Zigarette gezogen haben, die er von bislang nicht ermittelten, etwa gleichaltrigen Personen, angeboten bekommen haben soll.

Unmittelbar darauf sei es ihm unwohl gewesen. Nach Zeugenangaben habe man gemeinsam einen nahegelegenen Imbiss an der Siegburger Straße aufgesucht, um eine Flasche Wasser zu kaufen. Der 15-Jährige sei sehr benommen gewesen und dann unvorhersehbar ganz plötzlich hochaggressiv geworden. Er gelangte in dem Imbiss an ein Küchenmesser und stach damit unvermittelt mehrmals auf den flüchtenden 13-Jährigen ein. konnten den Minderjährigen noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Dem Tatverdächtigen hat die Polizei Blut abgenommen, auch der Inhalt der E-Zigarette soll analysiert werden. Der mutmaßliche Täter ist strafrechtlich bisher noch nicht aufgefallen, am Dienstag, 6. Juni, soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)

