Monheim. Ab Aschermittwoch, 26. Februar, fahren in Monheim erstmals autonome Busse im Linienbetrieb - in den ersten Wochen für alle Fahrgäste gratis.

Der Start war mehrfach verschoben worden, doch nun steht der Termin fest: Ab Aschermittwoch, 26. Februar, nehmen in Monheim am Rhein erstmals autonome Busse den Linienbetrieb auf. Insgesamt fünf Fahrzeuge sollen dann auf die Strecke gehen. Für Fahrgäste sollen die Fahrten in den ersten Wochen gratis sein, teilte die Stadt Monheim am Mittwoch mit.

Es geht um nichts weniger als den Start in ein neues Zeitalter öffentlicher Verkehrsmittel: „Ziel der Landesregierung ist es, dass solche Innovationen in Nordrhein-Westfalen erforscht, entwickelt und frühzeitig getestet werden. So kommen wir voran“, sagt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Ähnliche Fahrzeuge fahren bundesweit zwar schon, allerdings nicht vergleichbar eingebettet in das öffentliche Nahverkehrsnetz mit festem Fahrplan und mehreren Fahrzeugen, sagt Detlev Hövermann, Geschäftsführer des kommunalen Nahverkehrsunternehmens Bahnen Monheim. Manche Beobachter sehen Monheim damit gar europaweit als Pionier.

Autonome Busse in Monheim verknüpfen Altstadt und Innenstadt

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (Mitte) und Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann (re.) nahmen am Mittwoch in einem der autonomen Busse Platz. Links der „Operator’“, der in jedem der an sich fahrerlosen Fahrzeuge an Bord sein muss, um im Notfall per Fernbedienung einzugreifen. Foto: Oliver Berg / dpa

An sieben Tagen die Wochen von 6.49 Uhr bis nach 23 Uhr werden die Busse mit E-Antrieb und ohne Fahrersitz und Lenkrad unterwegs sein - im 15-Minuten-Takt. Die Strecke ist überschaubar: Insgesamt sieben Haltestelle liegen auf der knapp 2,7 Kilometer kurzen Strecke zwischen zwei Groß-Parkplätzen am Rand der Altstadt und dem zentralen Busbahnhof in Monheims Innenstadt. „Damit wird die Altstadt optimal an die Innenstadt angebunden“, sagt Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Die Fahrzeuge vom französischen Hersteller Easymile haben je sechs Sitz- und sechs Stehplätze; einer der Stehplätze ist allerdings stets vergeben: Für den „Operator“, der jeden der Busse an Bord begleiten muss und im Notfall per Fernbedienung eingreift, wenn die Sensoren am Fahrzeug einen Notstopp auslösen. Tests haben gezeigt, dass das schon dann passieren kann, „wenn etwa nur eine Mülltonne etwas zu weit in den Straßenraum ragt“.

Fahrerlose Busse sind behindertengerecht und werden mit Ökostrom betrieben

NRW-weiter Pionier mit autonomen Busse ist Monheim indes nicht: In Drolshagen im Kreis Olpe ist jüngst der erste fahrerlose Bus im Alltagsbetrieb auf Tour gegangen. Die viermonatige Testphase im Zusammenhang mit dem Projekt „SAM“ (Südwestfalen Autonom & Mobil) startete am 17. Februar. Nur: von einem „Linienbetrieb“ kann in Drolshagen noch längst nicht die Rede sein.

Die autonomen Busse in Monheim werden zu 100 Prozent mit Ökostrom des örtlichen Anbieters MEGA betankt. Sie haben auch eine Rollstuhl-Rampe an Bord, teilt die Stadt Monheim mit. Insgesamt wurden fünf autonome Busse beschafft, von denen vier gleichzeitig in den Einsatz gehen sollen, teilten die Bahnen Monheim mit. Der fünfte Bus fungiere als ‘Springer’, falls ein Fahrzeug vorzeitig seine Akkus laden muss oder anderweitig ausfalle.

Mehr als 1000 Testkilometer bis zum Start des Linienbetriebs

Kurioses Detail: Für den Busbetrieb musste in Monheim ein gesondertes Depot mit Ladesäulen gebaut werden, obwohl die Zentrale der Bahnen Monheim nur wenige Minuten von der Fahrstrecke der autonomen Busse entfernt liegt. Aus rechtlichen Gründen aber dürfen die Busse ohne Fahrer nur auf ihrem Linienweg fahren; für andere Stecke müssen sie auf einen Anhänger verladen werden.

Bis die Busse ‘reif’ für den Linienbetrieb waren, waren über 1000 Testkilometer notwendig. Zudem musste die Strecke für jedes der Fahrzeuge einzeln „eingelesen“ werden. Dazu mussten die selbstfahrenden Busse jede Kleinigkeit auf und an der Strecke mithilfe von Kameras und Sensoren an Bord erfassen. Hinzu kommt: Auch im Linienbetrieb muss jedes der eingesetzten Fahrzeuge an jedem Morgen vor Betriebsbeginn die gesamte Strecke ohne Fahrgäste jeweils neu abfahren.

Busse können von ihrer virtuellen Schiene nicht abweichen

Erst kurz vor Weihnachten 2019 waren die für den Linienbetrieb bestellten fünf Mini-Busse in Monheim ausgeliefert worden. Die selbstfahrenden Busse fahren auf einer virtuellen Schiene, von der sie nicht abweichen können. Die Software an Bord ist nicht selbstlernend, heißt es bei den Bahnen Monheim.

Besonders schnell werden die Busse nicht durch Monheim fahren: Ihr Tempo wird auf 17 Stundenkilometer gedrosselt. Erlaubt ist für derartige Fahrzeuge derzeit höchstens Tempo 20. Und wenn der „Operator“ steuert, sind maximal 5 Stundenkilometer möglich.

Die fahrerlosen Busse fahren zunächst vom Busbahnhof über Krischer- und Kirchstraße bis zum Kradepohl, über Graben-, Turm- und Kapellenstraße über die Poetengasse zur Grabenstraße und wieder zurück, teilte die Stadt mit. Grund sind Bauarbeiten an der eigentlich geplanten Strecke, teilte die Stadt mit: Der Baustellenbetrieb mit Baufahrzeugen, Kranbewegungen oder Baustaub kann die sensible Technik der Fahrzeuge irritieren, hieß es bei den Bahnen Monheim.

Bus-Projekt läuft vorläufig bis zum Jahr 2025

Ab 2022 sollen die autonomen Busse durch Monheims Wahrzeichen Schelmenturm fahren. Noch aber behindert eine Baustelle dort den Betrieb. Foto: Stadt Monheim

Voraussichtlich ab Ende 2022 sollen die autonomen Busse dann auch durch Monheims Wahrzeichen, den Schelmenturm, fahren. Dann werde die Strecke über die Alte Schulstraße bis zur Kapellenstraße führen, teilte die Stadt mit. Mit der aktuellen, als „Ausweichroute“ bezeichneten Strecke, kalkulieren die Bahnen Monheim mit etwa 50 Fahrten am Tag und etwa 4000 Kilometern Fahrleistung der autonomen Busse im Monat. Genug, um die Technik zu verbessern.

Das Projekt in Monheim wird vom Land NRW zu 90 Prozent gefördert. Insgesamt 2,1 Millionen Euro sind dafür budgetiert. Der Förderzeitraum läuft bis zum Jahr 2025. Die Anschaffung der fünf selbstfahrenden Busse kostete insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro, teilten die Bahnen Monheim mit. Ein Mini-Bus koste in etwa soviel wie ein Diesel-Linienbus mit Fahrer und dem zwölffachen an Plätzen an Bord.

Revolution für den öffentlichen Nahverkehr? Nur ohne „Operator“

Hintergrund Akku-Ladung reicht für acht Stunden Fahrbetrieb Insgesamt 2,1 Millionen Euro sind für das Projekt der selbstfahrenden Busse in Monheim budgetiert. Das Projekt ist zu 90 Prozent vom Land NRW gefördert, der Rest kommt von der Stadt Monheim. Der Förderzeitraum geht bis zum Jahr 2025. Die fünf Fahrzeuge vom Typ EasyMile EZ10 kosteten insgesamt etwa 1,5 Mio. Euro. Sie kosten damit je Fahrzeug in etwa so viel wie ein herkömmlicher großer Diesel betriebener Linienbus. Eine Akkuladung der elektrisch betriebenen Minibusse reicht je Fahrzeug für etwa acht Stunden Betriebszeit.

Inwieweit autonome Busse tatsächlich mal den öffentlichen Nahverkehr revolutionieren werden, ist derzeit kaum abzuschätzen. „Im Öffentlichen Personennahverkehr schreitet die Technik in einem atemberaubenden Tempo voran. Wer hätte vor fünf Jahren daran gedacht, dass eine automatisierte Busflotte auf Monheims Straßen, im Linienverkehr, eingesetzt wird?“, sagt Detlef Hövermann.

Von einem wirtschaftlichen Einsatz seien die autonomen Busse allerdings noch meilenweit entfernt, meint Hövermann. Der werde erst interessant, wenn man auf die Operatoren an Bord verzichten könnte. Aber die sind noch Vorschrift. So schlagen im Projekt auch Personalkosten für die insgesamt zwölf Operatoren zu Buche, erklärt Hövermann. Ausgewählt hatte man dazu ausschließlich Busfahrer aus dem eigenen Unternehmen, die sich intern beworben hatten.

Der Linienbetrieb der autonomen Busse soll nicht nur technische Erkenntnisse bringen, die vielleicht mal dazu führen, dass sich solche Fahrzeuge NRW-weit auf Fahrplänen finden. Das Projekt in Monheim wird auch wissenschaftlich begleitet. Forscher der RWTH Aachen werden erkunden, ob die Busse das Mobilitätsverhalten der Menschen in Monheim verändern - und wie groß das Vertrauen in die fahrerlosen Busse ist.