MTV Awards: Taylor Swift nimmt Kurs auf Düsseldorf

Taylor Swift wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am 13. November in Düsseldorf sein.

Düsseldorf. Die MTV European Music Awards finden am 13. November in Düsseldorf statt. Neben der Country Pop-Sängerin wird wohl auch Harry Styles dabei sein.

Die MTV European Music Awards (EMAs) finden am 13. November erstmals in Düsseldorf statt. Die EMAs werden an diesem Tag von Rather Dome aus in mehr als 170 Ländern sowie auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland übertragen.

Und es kündigen sich allmählich die ganz großen Stars der Musik an. Denn am gestrigen Mittwoch gab MTV alle Nominierungen bekannt: International führt Harry Styles das Rennen mit sieben Nominierungen an, darunter für „Best Artist“, „Best Song“ und „Best Video“. Taylor Swift folgt dicht dahinter mit sechs Nominierungen, etwa für „Best Artist“, „Best Pop“ sowie in der neuen EMA-Kategorie „Best Longform Video“. Nicki Minaj und Rosalia erhalten jeweils fünf Nominierungen.

Auch deutsche Acts sind nominiert

Neben diesen nationalen und internationalen Top-Stars stehen außerdem 17 Artists zum ersten Mal auf der Nominierten-Liste, darunter Chencho Corleone, Gayle und Stephen Sanchez jeweils mit zwei Nominierungen sowie Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker oder Wet Leg.

Über eine Nominierung als „Best German Act“ dürfen sich Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba freuen. In der Kategorie „Best Swiss Act” sind Faber, Loredana, Marius Bear sowie Patent Ochsner und Priya Ragu nominiert.

