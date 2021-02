Nach Einbruch in Brautmodegeschäft: Polizei nimmt Bande fest

Düsseldorf/Bottrop/Hilden. Bande soll in Brautmodegeschäft und Kosmetikfirma eingestiegen sein. Ehepaar aus Bottrop soll die Gruppe angeführt haben. Beide sitzen in U-Haft.

Spektakulärer Ermittlungserfolg für Staatsanwaltschaft und Polizei in Düsseldorf: Mehr als ein halbes Jahr nach einem Aufsehen erregenden Einbruch in das Brautmodegeschäft „Brautblüte“ haben Ermittler mehrere Tatverdächtige festgenommen. Die Bande soll außerdem für Einbrüche in eine Kosmetik-Firma im Stadtteil Golzheim verantwortlich sein. Insgesamt sollen sie nach einer Mitteilung der Ermittlungsbehörden Waren im Wert von fast einer Million Euro erbeutet haben.

Den Ermittlungserfolg machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag öffentlich, der Zugriff erfolgte bereits am Dienstagnachmittag. In Visier waren zunächst sechs Tatverdächtige im Alter von 28 bis 40 Jahren geraten.

Anführer der offenbar mindestens achtköpfigen Bande soll ein in Bottrop wohnendes Ehepaar, beide 27 Jahre alt, gewesen sein. Gegen sie wurden am Dienstag Haftbefehle vollstreckt. In U-Haft sitzen jetzt auch ein 42- und ein 52-Jähriger, die an einem Lager im Düsseldorfer Hafen festgenommen worden waren. Die vier übrigen Tatverdächtigen bleiben zunächst auf freiem Fuß. Die weiteren Mitglieder der Gruppe stammen laut Staatsanwaltschaft aus Düsseldorf, Langenfeld und Antwerpen.

311 Brautkleider und 40 Kartons mit Kosmetika sicher gestellt

Am Dienstag schlugen die Fahnder zeitgleich in Wohnungen und Lagern in der Landeshauptstadt, in Hilden und in Bottrop zu. In einem Container im Düsseldorfer Hafen wurden 311 Brautkleider sichergestellt, die im vergangenen Juni in der „Brautblüte“-Filiale in der Innenstadt gestohlen worden waren.

Bei der Durchsuchung weiterer sechs Objekte fanden die Ermittler außerdem insgesamt 40 Umzugskartons mit Kosmetika. Sie stammen offenbar aus Einbrüchen in der Kosmetikfirma, die sich zwischen Mitte November 2020 und Mitte Januar 2021 bei dem Golzheimer Unternehmen ereignet hatten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollen die Kleider wieder ihrer rechtmäßigen Besitzerin übergeben werden, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Zu der Kosmetikfirma machte er keine weiteren Angaben.

Laut den Ermittlungsbehörden kannten sich die Mitglieder der Gruppe aus Düsseldorf. Alle acht sind der Polizei bereits bekannt. Ihnen werden gewerbsmäßiger Diebstahl und gewerbsmäßige Bandenhehlerei vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an. Das Verfahren läuft bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf in der Abteilung Organisierte Kriminalität. Die Polizei hatte eigens die Ermittlungskommissionen „EK Beauty“ und „EK Wedding“ eingerichtet.