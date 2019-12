Symbolfoto: Die Polizei musste in Düsseldorf mit 70 Beamten ausrücken, weil es in Folge einer Schlägerei zu Randale gekommen war.

Düsseldorf. In Folge einer Schlägerei haben Jugendliche Polizeibeamte offenbar umringt und beleidigt. Personalien wurden festgestellt und Anzeigen erstattet.

Nach Schlägerei: Jugendliche randalieren in Düsseldorf

Knapp 70 Polizeibeamte wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Düsseldorfer Altstadt alarmiert, weil es in Folge einer Schlägerei zu Randale gekommen war. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten stellten von 63 Personen Personalien fest, es wurden neun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

Anlässlich einer gemeldeten Schlägerei gegen 21.20 Uhr auf der Neustraße seien die Polizeibeamten von einer Gruppe von zunächst 20 Jugendlichen umringt und verbal angegangen worden, heißt es. Weitere Einsatzkräfte hätten diese von den übrigen Altstadtgästen trennen können.

Polizei: Jugendliche wollten Absperrungen durchbrechen

Nach kurzer Zeit seien immer mehr Personen erschienen – offenbar um die Gruppe zu unterstützen. Sie beschäftigten die Einsatzkräfte, indem sie die aufgebaute Absperrung durchbrechen wollten, heißt es. Insgesamt seien von 63 Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren die Personalien festgestellt worden.

Es wurden Platzverweise ausgesprochen, vereinzelt wurden die Eltern auch ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Alle Personen wurden laut Mitteilung der Polizei anschließend wieder entlassen. (red)